El poder de la identitat digital descentralitzada en la salvaguarda de la informació personal

Un document blanc publicat per CompTIA, l'associació sense ànim de lucre per a la indústria i la força de treball de les TI, explora l'aparició de la identitat digital descentralitzada com una eina sòlida per protegir la informació personal. El llibre blanc, titulat "Identitat digital descentralitzada i autosobirania" i produït pel Consell Assessor de CompTIA Blockchain i Web3, aprofundeix en com aquest enfocament està remodelant la seguretat informàtica, donant poder a les persones i organitzacions amb més privadesa i control sobre la seva informació.

Es recomana als proveïdors de serveis gestionats (MSP) que es familiaritzin amb les credencials d'identitat digital descentralitzades perquè estiguin equipades per ajudar els seus clients a millorar la seva seguretat i privadesa. Les grans organitzacions ja han adoptat aquest mètode per assegurar les dades personals, i s'espera que les petites i mitjanes empreses ho facin. Com a socis i proveïdors tecnològics, els MSP tindran un paper crucial per guiar i donar suport a les organitzacions en aquesta transició.

El document blanc explica que la identitat digital descentralitzada inclou credencials digitals, conegudes com a credencials verificables (VC), emmagatzemades en una cartera de VC. La cartera està protegida amb un PIN o una frase de contrasenya i està totalment controlada per l'usuari. En aprofitar la identitat digital descentralitzada, la informació d'un individu roman xifrada fins que decideix compartir-la. Quan es comparteix, només es proporciona al destinatari un testimoni de prova, no el registre d'informació complet.

Wes Jensen, copresident del Consell Assessor de Blockchain i soci de 21Packets, destaca que la identitat digital descentralitzada permet que tant les persones com les organitzacions tinguin un major control sobre la seva informació i relacions en línia, alhora que garanteix una seguretat i privadesa millorades.

El document blanc inclou nombrosos exemples reals d'aplicacions d'identitat digital descentralitzada, que abasten àrees com ara compres, ocupació, serveis governamentals, educació, transaccions financeres i assistència sanitària. Subratlla el potencial que tenen els individus i les organitzacions de fer-se càrrec de la seva informació i protegir la seva privadesa en aquests dominis.

El Consell Assessor de CompTIA Blockchain i Web3 serveix com a plataforma per als líders de pensament i innovadors per explorar com les empreses poden aprofitar la tecnologia blockchain. Amb membres de diferents orígens, el consell examina les seves aplicacions i impactes en diferents sectors, com ara la cadena de subministrament, el desenvolupament de programari, les organitzacions legals, de màrqueting, d'educació i B2B/B2C.

Fonts: CompTIA