Es necessita una conversa nacional sobre la lliura digital, diu el funcionari del Banc d'Anglaterra

Sarah Breeden, la sotsgovernadora designada del Banc d'Anglaterra, ha demanat una "conversa nacional" per determinar si es continua amb el desenvolupament d'una versió digital de la lliura. Breeden va posar èmfasi en la necessitat d'abordar les preocupacions sobre la privadesa i altres angoixes associades amb una moneda digital.

Durant el seu testimoni davant el Comitè del Tresor al Parlament, Breeden va afirmar que l'impacte potencial en l'estabilitat financera és una altra àrea de preocupació important quan es planteja la implementació d'una lliura digital.

A mesura que l'ús de monedes digitals continua augmentant a nivell mundial, els bancs centrals estan explorant la possibilitat d'emetre les seves pròpies monedes digitals. Conegudes com a monedes digitals del banc central (CBDC), aquestes versions digitals de la moneda fiduciaria tradicional estarien controlades pel banc central d'un país.

Tot i que els CBDC ofereixen avantatges potencials, com ara sistemes de pagament millorats i inclusió financera, també hi ha diverses preocupacions que necessiten una consideració acurada. La privadesa és una de les principals preocupacions, ja que la digitalització de les monedes planteja qüestions sobre la quantitat de dades personals que serien accessibles per als bancs centrals.

A més, l'estabilitat financera s'ha d'avaluar acuradament abans d'implementar una lliura digital. És essencial avaluar els riscos potencials com les amenaces cibernètiques, el blanqueig de capitals i l'impacte en la transmissió de la política monetària.

La crida de Breeden a una "conversa nacional" destaca la importància d'implicar el públic en el procés de presa de decisions. El desenvolupament d'una lliura digital afectaria diverses parts interessades, incloses empreses, consumidors i institucions financeres. Per tant, és crucial abordar qualsevol preocupació i ansietat per garantir una transició suau.

