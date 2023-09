Noel Edmonds trobat darrere del taulell del Somerset Café

Noel Edmonds, conegut pel seu paper com a presentador de Deal or No Deal, va ser vist recentment al Regne Unit amb un canvi de carrera sorprenent. La llegenda de la televisió va visitar el Victoria Park Community Cafe de Frome, Somerset, on va decidir donar un cop de mà servint els seus clients.

El cafè, que està dirigit per Cultivating Community i compta amb voluntaris, va experimentar un gran enrenou quan Noel va aparèixer. La voluntària del cafè, Sherry Anne Downes, va compartir que els clients estaven emocionats de veure'l i que Noel va satisfer feliçment quan li va preguntar si volia posar-se darrere del taulell.

Tot i que semblava que Noel estava explorant un possible canvi de carrera, va declinar l'oferta d'un concert habitual al cafè. Això es va deure a la distància entre la seva residència actual a Nova Zelanda i el Regne Unit. Noel i la seva dona Liz es van traslladar a Nova Zelanda el 2019 i des de llavors han adquirit diverses propietats, inclosa una amb una cafeteria.

L'interès de Noel pel cafè comunitari va derivar de la seva pròpia experiència com a propietari d'un cafè a Nova Zelanda. Va mantenir converses amb el personal sobre el seu establiment i també va parlar dels seus propis negocis.

Es creu que la visita de Noel al Regne Unit és motivada pel naixement del nadó de la seva filla Alice. Segons els informes, s'allotja a Bude, Cornualla, que és a prop d'on resideix la seva filla. Noel té quatre filles del seu matrimoni anterior i actualment està casat amb Liz des del 2009.

Font: Somerset Live