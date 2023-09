Nova funda transparent "mai groguenca" de Dbrand per a iPhone 15 Pro

By

Dbrand, un popular fabricant de funda per a telèfons intel·ligents, acaba d'anunciar el llançament del seu darrer producte, el Ghost Case. Aquesta funda transparent està dissenyada específicament per a telèfons emblemàtics, inclòs l'esperat iPhone 15 Pro. La característica destacada del Ghost Case és la seva afirmació de no tornar-se mai groc, un problema comú amb molts casos clars al mercat.

Segons Dbrand, la característica anti-groc de la funda Ghost s'atribueix al seu disseny de dos tons, concretament al marc negre mat que envolta la funda. El CEO Adam Ijaz explica que la combinació de materials, tècniques de postprocessament i eleccions de disseny industrial deliberades contribueixen a la capacitat del cas de mantenir la seva claredat al llarg del temps.

A part de les seves propietats antigroguencs, el Ghost Case també es descriu com a adherent i que ofereix una experiència tàctil satisfactòria amb els seus botons clics. Dbrand afirma a més que la funda pot suportar una caiguda de 10 peus, assegurant la màxima protecció per al vostre telèfon intel·ligent.

A més de l'iPhone 15 Pro, Dbrand ofereix versions de la funda Ghost per a altres telèfons emblemàtics, com ara l'iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro i Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra. Totes les variants de la funda tenen 1.2 mm de gruix i estan equipades amb imants MagSafe integrats, cosa que permet una compatibilitat perfecta amb la tecnologia de càrrega magnètica d'Apple.

Dbrand va prendre la decisió conscient d'utilitzar TPU (poliuretà termoplàstic) per a les parts opaques de la caixa, mentre que la resta està feta amb policarbonat. Aquesta combinació permet que la funda tingui l'aspecte i la sensació d'una funda clara, alhora que manté la flexibilitat i la durabilitat.

La funda Dbrand Ghost per a l'iPhone 15 Pro i altres telèfons insígnies està disponible per a la reserva ara i s'espera que comenci a enviar-se a l'octubre.

Font: The Verge