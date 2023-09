Un cas clar que no es posarà groc: Dbrand presenta el cas "fantasma".

By

Dbrand ha presentat un nou cas clar anomenat "Ghost", que promet que mai no serà groc. Aquesta funda de nova generació combina durabilitat amb un disseny elegant i també ofereix compatibilitat amb MagSafe als dispositius Android, inclòs el Pixel 7 Pro.

A diferència de molts altres casos clars del mercat, que tendeixen a groc amb el temps, Dbrand afirma que el seu disseny de dos tons ho fa impossible. La funda té una vora negra mat per a més adherència i només té 1.2 mm de gruix, la qual cosa la fa menys voluminosa que les altres fundes de Dbrand. També compta amb botons clics, 10 peus de protecció contra impactes i els imants més forts disponibles per al suport MagSafe.

Tot i que les fundes Ghost admeten MagSafe per a iPhones, també aporten aquesta funció al Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra i Galaxy S22 Ultra. Els usuaris d'iPhone poden triar entre les versions de la funda iPhone 15 Pro/Max i iPhone 14 Pro/Max.

Els estoigs Dbrand Ghost tenen un preu de 49.95 dòlars i es poden comprar a partir d'avui. Tot i això, totes les versions s'enviaran a l'octubre, amb només iPhones aptes per a un paquet de protectors de pantalla.

Amb el seu disseny innovador i la compatibilitat amb MagSafe, la funda Ghost ofereix una solució per a aquells que busquen una funda transparent que no es grogui. La promesa de longevitat de Dbrand el diferencia d'altres casos clars, cosa que la converteix en una opció atractiva per als usuaris de telèfons intel·ligents que busquen estil i protecció.

