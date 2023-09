Explorant solucions tecnològiques per accelerar el desenvolupament sostenible

Aquest article destaca la necessitat de solucions tecnològiques innovadores per accelerar l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Concretament, es plantegen dos objectius.

El primer objectiu és desenvolupar solucions tecnològiques que facilitin el mesurament, la notificació, la verificació i la certificació de les accions dels ODS. Aquestes solucions estan dissenyades per ser utilitzades per les agències de les Nacions Unides, les autoritats locals i la societat civil. Mitjançant l'ús d'aquestes eines, les organitzacions i les persones poden fer un seguiment del seu progrés cap als ODS i assegurar-se que tenen un impacte significatiu. A més, aquestes solucions incorporen elements de gamificació per augmentar el compromís i fomentar la participació activa en els esforços de desenvolupament sostenible.

El segon objectiu és actualitzar l'actual Declaració Global de la JoventutAcció sobre Urbanització Sostenible. Aquesta declaració es va adoptar en el XI Fòrum Urbà Mundial i proporciona un marc perquè els ciutadans del món articulin la seva visió d'un futur sostenible. La declaració actualitzada crearà "Pactes locals per al futur" que aborden preocupacions immediates i crítiques com el canvi climàtic. Mitjançant aquests pactes, les persones i les comunitats locals poden fer compromisos i compromisos específics per contribuir a la urbanització sostenible. Aquests pactes locals serviran de canal per a la participació ciutadana i es presentaran a la Cimera del Futur de l'ONU el 2024.

En general, l'objectiu d'aquestes solucions tecnològiques i declaracions actualitzades és accelerar el progrés cap als ODS donant poder a les persones i les comunitats perquè prenguin mesures. En proporcionar eines i marcs de mesura, implicació i col·laboració, aquestes iniciatives pretenen crear un futur més sostenible i equitatiu per a tothom.

Definicions:

– Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): conjunt de 17 objectius globals establerts per les Nacions Unides el 2015 per abordar reptes com la pobresa, la desigualtat i el canvi climàtic.

– Gamificació: l'aplicació d'elements i mecàniques de joc, com ara la competència i les recompenses, a contextos no lúdics per augmentar el compromís i la motivació.

