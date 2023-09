El nou tràiler de Dark Fracture revela un joc esgarrifós i un horror psicològic

By

S'ha publicat el tràiler oficial de Dark Fracture, que ofereix als fans una visió de les seves característiques de joc esgarrifoses i dels aspectes de terror psicològic. Desenvolupat per Twisted II Studio, aquest proper joc pretén submergir els jugadors en una perspectiva en primera persona per millorar l'experiència de joc de terror. Dark Fracture mostra elements de joc únics que prometen una trobada de terror atmosfèrica fascinant.

El tràiler mostra una varietat d'entorns estranys i diferents que els jugadors podran explorar, oferint un viatge intens garantit, ple de narracions convincents i components de joc aterridors.

El tràiler de Dark Fracture comença amb una presentació de terror a l'estil VHS, on un home turmentat comparteix les seves lluites i expressa el seu desig de descobrir els orígens dels seus pensaments inquietants. Això prepara l'escenari per als elements de terror psicològic del joc, destacant la intensa batalla del protagonista contra els seus dimonis interiors.

A continuació, el tràiler passa per revelar una selecció de nivells esgarrifosos que s'inclouran a Dark Fracture. Aquests entorns, presentats des d'una perspectiva en primera persona, són inquietants i inquietants. El nivell inicial apareix com un simple passadís, però ràpidament es transforma en un lloc inquietant habitat per una criatura amenaçadora, emfatitzant la perspectiva de malson del protagonista.

A més del disseny de nivells, el tràiler també mostra criatures aterridores, com ara escarabats voladors mortals i éssers extraterrestres, que suposaran amenaces importants en el joc.

En general, el tràiler de Dark Fracture captura eficaçment els elements inquietants del seu disseny de nivells i les criatures horroroses, emfatitzant l'intent desesperat del protagonista d'escapar d'un escenari de malson. Això promet una experiència de joc de terror psicològic emocionant i única, especialment per als entusiastes del terror.

Dark Fracture es llançarà el 2024 i estarà disponible a les plataformes PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S i PC. També hi ha disponible una edició Pròleg del joc a Steam, que ofereix als jugadors un cop d'ull al concepte i diversos elements, que els permet anticipar el que vindrà.

Fonts:

– Lloc web de Twisted II Studio