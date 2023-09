Vols una explosió del passat? Reserva el conjunt de construcció MEGA Xbox 360!

Si us sentiu nostàlgic pel món dels jocs de 2007, MEGA té la cosa per a vosaltres. Us presentem el nou conjunt de construcció de Xbox 3 a escala 4:360, amb una còpia en caixa d'Halo 3. Tot i que la còpia en caixa no teletransportarà el joc a la vostra pantalla, funciona juntament amb la consola igual que la realitat!

Aquest conjunt de construcció de col·leccionistes, disponible per a la comanda prèvia exclusivament a través de Target als EUA, té un preu de 150 dòlars. Ofereix un model de rèplica de Xbox 360 totalment construïble amb detalls autèntics i precisos. La consola i el controlador fins i tot tenen llums de treball per millorar l'experiència de joc. La consola s'obre per revelar una unitat de disc i altres sorpreses, i quan inseriu el disc amb temàtica Halo 3, la placa base s'activa.

Les característiques notables del conjunt de construcció MEGA Xbox 360 inclouen un disc dur extraïble, un interior interactiu accessible mitjançant l'eliminació de panells de carcassa lateral i la compatibilitat amb altres conjunts de construcció MEGA i altres conjunts de construcció de marca.

Destinada a constructors de 18 anys o més que gaudeixen d'una experiència de construcció gratificant i desafiant, aquesta rèplica de la consola Xbox 360 estarà disponible a partir del 8 d'octubre als Estats Units.

Si esteu interessats a reservar aquest conjunt de jocs nostàlgic, consulteu l'enllaç que es proporciona a continuació per a la pàgina de la botiga. A més, hem inclòs algunes imatges més d'aquest fantàstic conjunt per despertar encara més el vostre interès.

Fes-nos saber als comentaris si estàs pensant en afegir aquesta explosió del passat a la teva col·lecció el mes que ve!