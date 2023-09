Pedals plans Crankbrothers Stamp 1 V2: adherència i estabilitat impressionants a un preu assequible

By

Els pedals plans Crankbrothers Stamp 1 V2 són una versió redissenyada de la popular gamma Stamp. Aquests pedals de cos compost ofereixen una adherència i una estabilitat excel·lents, la qual cosa els converteix en la millor opció per als ciclistes de muntanya.

Una de les característiques més destacades dels pedals Stamp 1 V2 és la seva àmplia adherència, gràcies a les agulles metàl·liques extraïbles. Els pedals també vénen en mides petites i grans, per a motoristes amb peus que van des de la UE35 fins a la UE49.

Amb una mesura de 109x109 mm als seus punts més grans, els pedals Stamp 1 V2 tenen una plataforma simètrica amb una lleugera concavitat a la vora exterior. Els pedals giren sobre un eix d'acer cromoli forjat i compten amb dos casquilles IGUS per a un funcionament suau.

Amb 10 agulles extraïbles per costat, que sobresurten 5 mm del cos del pedal, els pedals Stamp 1 V2 ofereixen una tracció personalitzable. Les vores afilades i xamfranades dels pedals ajuden a desviar els impactes i millorar la durabilitat.

Els pedals Stamp 1 V2 també són totalment reparables i reconstruïbles, cosa que facilita el manteniment. Tot i que no tenen un port de greix com el Stamp 7 de gamma alta, encara són fàcils de mantenir per a un rendiment durador.

Aquests pedals estan coberts per la garantia de cinc anys de Crankbrothers i estan disponibles en cinc colors diferents. La mostra de prova negra i de mida gran pesa 350 g per parell, cosa que la fa lleugera sense sacrificar la durabilitat.

En general, els pedals plans Crankbrothers Stamp 1 V2 ofereixen una adherència i una estabilitat impressionants a un preu assequible. Tant si ets un principiant com un pilot experimentat, aquests pedals són una opció fantàstica per a la teva bicicleta de muntanya.

