La ronda del llamp de Jim Cramer: selecció d'accions i advertències

En aquesta edició de la ronda llampec de "Mad Money", l'amfitrió Jim Cramer dóna la seva ràpida visió de diverses accions presentades per les persones que truquen. Aquestes són les seves idees:

1. Norfolk Southern: Cramer considera que Norfolk Southern té un preu atractiu, afirmant que actualment es troba al nivell més barat des de fa molt de temps. Aconsella als compradors que compren les accions de manera gradual, per etapes, comprant inicialment 50 accions i després esperant una lleugera caiguda abans de comprar-ne més.

2. Sofi: Cramer expressa el seu optimisme per Sofi, assenyalant que les accions ja s'han duplicat, però podrien continuar augmentant.

3. VinFast: Cramer desaconsella fermament invertir en VinFast. Destaca la manca de vendes d'automòbils i suggereix mantenir-se allunyat de l'empresa, destacant que no hauria de ser una acció que cotitza en borsa.

4. PG&E: No es va fer cap comentari ni recomanació específica sobre PG&E.

5. Arrowhead Pharmaceuticals: Cramer revela que actualment evita les accions que estan perdent diners. Esmenta que necessitaria més informació sobre Arrowhead Pharmaceuticals abans de considerar-ho com una inversió potencial.

6. Accenture: Cramer elogia Accenture per la seva CEO, Julie Sweet, a qui considera excepcional. Subratlla que Accenture ajuda les empreses a navegar per les complexitats de la tecnologia i actua com a "digitalitzador".

7. Alnylam Pharmaceuticals: No es va fer cap comentari ni recomanació específica sobre Alnylam Pharmaceuticals.

És important tenir en compte que aquestes són opinions ràpides proporcionades per Cramer durant el segment de la ronda llamp i no s'han de veure com un assessorament integral d'inversió. Es recomana als inversors que facin una investigació i anàlisi exhaustiva abans de prendre qualsevol decisió d'inversió.

Fonts:

- "Mad Money" amb Jim Cramer, CNBC (www.cnbc.com)