Jim Cramer aconsella als inversors que mantinguin les accions d'Apple malgrat la prohibició de l'iPhone de la Xina

Jim Cramer, de CNBC, ha instat els inversors a no vendre les seves accions d'Apple després d'informes que la Xina ha prohibit l'ús d'iPhone als empleats del govern. Tot i que les accions d'Apple van caure després de la notícia, Cramer continua confiat en la capacitat de l'empresa per adaptar-se i navegar per la situació.

La Xina és el tercer mercat més gran d'Apple, amb el 18% dels seus ingressos totals. A més, una part important dels productes d'Apple es fabriquen al país. La prohibició dels iPhones per als empleats del govern podria tenir un impacte substancial en els guanys d'Apple. Tanmateix, Cramer creu que Apple té la capacitat de trobar solucions alternatives per mitigar els efectes.

Cramer destaca la importància de l'adaptabilitat d'Apple, fent referència a altres gegants tecnològics com Alphabet (empresa matriu de Google) i Amazon. Aquestes empreses han diversificat amb èxit la seva oferta al llarg del temps, donant lloc a un creixement sostingut. Cramer suggereix que Apple, sota el lideratge del CEO Tim Cook, pot trobar un compromís que abordi tant les preocupacions de la Xina com els interessos comercials d'Apple.

Els inversors que opten per vendre accions d'Apple ara s'arrisquen a perdre's possibles augments d'existències provocats per futurs llançaments d'iPhone o contingut nou no revelat. Cramer subratlla que l'èxit d'Apple no només depèn dels seus excel·lents telèfons, sinó també de la seva capacitat per reinventar-se i explorar noves oportunitats.

En conclusió, Cramer aconsella als inversors que mantinguin les seves accions d'Apple, creient que l'empresa trobarà maneres d'adaptar-se i superar qualsevol repte que planteja la prohibició de l'iPhone a la Xina.

Fonts:

- CNBC (article font)