Les accions d'Apple solen tenir un èxit després dels esdeveniments de llançament de l'iPhone

Amb el llançament de l'iPhone 15 d'Apple que tindrà lloc dimarts, els inversors preveuen l'impacte en les accions de la companyia. Històricament, les accions d'Apple han experimentat un descens després dels seus esdeveniments anuals com el llançament de l'iPhone.

El reporter de mercat Jared Blikre de Yahoo Finance explica que és habitual que els inversors "venguin les notícies" després d'aquests esdeveniments. En el període previ al llançament, les accions d'Apple solen veure un augment mínim, però després experimenta una venda durant i després de l'esdeveniment.

Blikre destaca la recent caiguda de les accions d'Apple, que la porta a un territori de sobrevenda. Malgrat aquesta caiguda, l'estoc només ha baixat al voltant d'un 10% dels seus màxims històrics, cosa que suggereix que una caiguda important no és imminent.

Mirant enrere les dades històriques des del 2007, Blikre observa l'estacionalitat negativa que envolta les accions d'Apple. Setembre, en particular, ha estat constantment un mes dolent per a les accions. Si un inversor hagués invertit 1,000 dòlars i només els hagués gastat al setembre des del debut d'Apple el 1980, ara només tindria uns 80 dòlars, el que reflecteix una pèrdua del 92%.

Tot i que l'octubre ha mostrat rendiments positius per a Apple en el passat, Blikre adverteix de no confiar únicament en aquest mes per a un augment significatiu del valor de les accions. Assenyala que l'agost, un altre mes històricament positiu, en realitat havia estat negatiu per a Apple aquest any. La disminució dels ingressos pot ser un dels factors que contribueixin a aquesta desviació de l'estacionalitat.

En general, tot i que pot haver-hi una certa emoció inicial a l'estoc quan Apple anunciï els seus nous productes, Blikre suggereix que l'esdeveniment en si sol ser un esdeveniment de "vendre les notícies". Tot i això, subratlla que no és una situació catastròfica.

Fonts:

– Jared Blikre, reporter de Yahoo Finance Markets