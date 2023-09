Tractament amb veïns sorollosos: què pots fer legalment?

Viure al costat de veïns que s'estan sotmetent a grans reformes als edificis de la seva granja pot ser pertorbador i causar problemes de salut per a la vostra família. El soroll i les molèsties constants poden ser una molèstia, sobretot si teniu nens petits i intenteu gaudir del bon temps a l'exterior.

És important abordar la situació mantenint bones relacions amb els veïns. Una opció legal que teniu és confiar en la llei de molèsties, que fa referència a qualsevol acte o omissió que interfereixi sense raó amb els drets d'una altra persona associats amb el gaudi de la seva propietat. El tribunal analitzarà si la interferència és substancial i determinarà què és raonable esperar entre els veïns.

En avaluar la denúncia per molèsties, es tenen en compte les condicions locals. El nivell de soroll que es pot considerar raonable al centre de la ciutat és diferent del que hi ha als suburbis o al camp. Malauradament, no hi ha una definició específica de soroll que equivalgui a molèsties, però la Llei de l'Agència de Protecció del Medi Ambient de 1992 estableix que el soroll es converteix en una molèstia quan és "tan fort, tan continu, tan repetit, de tanta durada o to o ocorre en aquests moments". per donar motius raonables per a la molèstia”.

La durada de la ingerència també és un factor considerat pels tribunals. En general, com més duri la interferència, més probable és que es consideri poc raonable. Mantenir un registre de quan es produeix el soroll i com ha afectat pot reforçar el seu cas.

A més, podeu comprovar en línia si els vostres veïns van obtenir el permís de planificació per a les seves reformes. El permís d'urbanització sovint inclou condicions pel que fa al soroll i els temps de construcció. Les urbanitzacions no autoritzades, les realitzades sense llicència urbanística, poden estar subjectes a actuacions d'execució per part de l'autoritat urbanística, com ara exigir la retirada o alteració de l'estructura.

Abans d'emprendre qualsevol acció legal, és aconsellable acostar-se al seu veí i intentar trobar una solució amistosa. La comunicació i la comprensió clares sovint poden conduir a un resultat satisfactori per a ambdues parts.

Font: Stephen Coppinger, advocat de Walsh & Partners, advocats i comissaris de juraments, Cork