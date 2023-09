XDefiant d'Ubisoft endarrerit després de la denegació de certificació per part de PlayStation i Xbox

El proper joc d'Ubisoft, XDefiant, s'ha endarrerit a causa de problemes de certificació de PlayStation i Xbox. El productor executiu del joc, Mark Rubin, va compartir una actualització amb els jugadors a través d'una publicació al bloc, explicant que Ubisoft va presentar el joc per a la certificació al juliol. No obstant això, a mitjans d'agost, XDefiant va rebre un resultat "No pas".

Rubin va admetre que van subestimar el treball de compliment requerit i va afirmar: "Si hagués passat, hauríem pogut enviar a finals d'agost. Però no va ser així, així que hem passat les últimes tres o quatre setmanes solucionant aquests problemes i preparant-nos per fer una altra presentació".

La bona notícia és que XDefiant es tornarà a enviar a les primeres parts en menys de dues setmanes, cosa que suggereix un possible llançament a mitjans i finals de setembre. Tanmateix, Rubin també va esmentar un "escenari probable" on el joc podria rebre una passada condicional, donant lloc a un pegat del primer dia amb solucions finals. Això augmentaria la data de llançament a principis/mitjans d'octubre.

XDefiant, introduït inicialment el 2021 com a títol de Tom Clancy, ja ha passat per diverses versions beta en els últims mesos. Rubin va explicar que el motiu pel qual Ubisoft no ha anunciat una data de llançament ferma és perquè consideren que les proves beta són proves reals, no només esdeveniments de màrqueting. L'objectiu és recollir comentaris valuosos i garantir una experiència de joc polida i agradable.

Rubin va concloure la publicació del blog destacant que la data de llançament serà el més aviat possible, ja que estan treballant diligentment per abordar els problemes de compliment i complir els estàndards exigits establerts per PlayStation i Xbox.

Font: [No s'ha proporcionat cap URL]