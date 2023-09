Coaching Real Leaders: Nova temporada s'estrena el 18 de setembre

By

L'entrenadora executiva Muriel Wilkins ha tornat amb una nova temporada del seu podcast, Coaching Real Leaders. Aquesta temporada, Wilkins aprofundeix en els reptes als quals s'enfronten els directius, els líders de nivell mitjà i els executius per primera vegada mentre naveguen per les seves carreres.

Al llarg del podcast, Wilkins participa en converses d'entrenament que aborden preguntes urgents sobre la carrera. Alguns dels temes tractats inclouen determinar si un càrrec temporal ha de ser permanent, avaluar el progrés professional i establir relacions efectives amb col·legues i superiors.

En escoltar aquestes sessions de coaching sinceres, els oients poden obtenir coneixements inesperats sobre ells mateixos i descobrir passos útils per avançar en les seves pròpies carreres. Wilkins ofereix orientació i suport a cada líder, ajudant-los a superar obstacles i assolir els seus objectius.

Coaching Real Leaders torna per la seva sisena temporada al setembre. Cada episodi ofereix una oportunitat única d'aprendre d'escenaris d'entrenament del món real. Tant si sou un gerent per primera vegada que busca orientació com si sou un executiu que busca noves estratègies, aquest podcast és un recurs valuós.

No et perdis cap episodi de Coaching Real Leaders. Subscriviu-vos ara a Apple Podcasts, Spotify o a la vostra plataforma de podcast preferida per estar al dia de les últimes estadístiques de Muriel Wilkins.

Fonts:

– Podcast de Coaching Real Leaders de Muriel Wilkins.