L'aplicació Google Chrome rep un redisseny emocionant pel seu 15è aniversari

Google celebra el seu 15è aniversari amb una actualització important per a l'aplicació Google Chrome. Un dels canvis més importants és la introducció del llenguatge de disseny Material You, que permet més opcions de personalització. Aquest llenguatge de disseny es va introduir per primera vegada amb Android 12 i ha estat elogiat per la seva capacitat per transformar l'aparença dels telèfons Android.

Amb la nova actualització, els usuaris de Chrome ara poden accedir al tauler "Personalitza Chrome" on poden triar entre una varietat de colors per personalitzar la seva experiència de navegació. Aquestes opcions de personalització es desen per perfil, cosa que facilita als usuaris amb diversos perfils diferenciar-los.

A més dels canvis de disseny, també s'està millorant el menú de Chrome per oferir un accés més ràpid a les extensions de Chrome, Google Translate i Google Password Manager. Això farà que sigui més còmode per als usuaris accedir a les seves funcions i serveis preferits amb només uns quants clics.

Chrome Web Store també està rebent un redisseny complet, amb recomanacions personalitzades i col·leccions d'extensions seleccionades. Fins i tot hi ha una secció d'extensions impulsades per IA, que respon a la creixent popularitat de les eines impulsades per IA.

A més, Google està afegint noves capacitats a Chrome que milloraran l'experiència de navegació. Una d'aquestes funcions és el botó "Cerca aquesta pàgina amb Google", que obre un panell lateral per a la cerca sense perdre la posició actual de l'usuari. Això fa que sigui més fàcil trobar informació i fer cerques sense interrompre el flux de navegació.

Google també està ampliant la seva Search Generative Experience (SGE), que té com a objectiu revolucionar la manera com la gent cerca. Tot i que la seva disponibilitat inicialment estava limitada, ara Google l'obre per a proves als EUA. Aquesta funció ofereix als usuaris una visió del futur de la cerca i de les innovacions en què està treballant Google.

En general, aquestes actualitzacions de l'aplicació Google Chrome i Chrome Web Store tenen com a objectiu millorar la personalització dels usuaris, l'accessibilitat i l'eficiència de la navegació. Amb el llenguatge de disseny Material You i les funcions millorades, els usuaris de Chrome poden esperar una experiència de navegació més personalitzada i còmoda.

