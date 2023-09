Huawei de la Xina llança el telèfon intel·ligent Mate 60 Pro+ per a la venda prèvia

Huawei Technologies de la Xina ha presentat el telèfon intel·ligent Mate 60 Pro+ per a la venda prèvia. Aquesta nova incorporació a la sèrie Mate destaca l'èxit de l'empresa tecnològica xinesa a l'hora de superar les sancions dels EUA. A diferència del llançament anterior del Mate 60 Pro, Huawei no va anunciar el Mate 60 Pro+ per endavant. La companyia va anunciar a la seva botiga en línia oficial que els clients podrien començar a fer comandes a partir de les 10:08 a.m. (0208:9 GMT), amb el lliurament previst per al XNUMX d'octubre.

Les especificacions proporcionades per Huawei per al Mate 60 Pro+ emfatitzen la seva capacitat per connectar-se a dos satèl·lits simultàniament i el seu emmagatzematge intern més gran en comparació amb el Mate 60 Pro. Tanmateix, la companyia no va revelar el preu del telèfon intel·ligent. Segons les proves de velocitat compartides pels compradors a les xarxes socials xineses, el Mate 60 Pro+ ha demostrat velocitats de descàrrega que superen les d'altres telèfons 5G de primer nivell.

Una anàlisi de desmuntatge realitzada per TechInsights va revelar que el telèfon intel·ligent funciona amb el nou xip Kirin 9000s, fabricat a la Xina per Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Aquest descobriment es veu com un gran avenç per a Huawei, ja que l'accés de la companyia a eines de fabricació de xips que són essencials per produir models de telèfons avançats s'ha vist molt restringit a causa de les sancions dels EUA des del 2019. Anteriorment, Huawei només podia llançar lots limitats de models 5G utilitzant emmagatzematge. xips.

A més del Mate 60 Pro+, Huawei també va presentar el Huawei Mate X5, una nova versió de la seva sèrie de telèfons plegables.

Fonts:

– [TechInsights](font-1)

– [Xarxes socials xineses](font-2)

Definicions:

– Xip Kirin 9000s: un xip desenvolupat per Huawei per als seus telèfons intel·ligents.

– Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC): empresa xinesa de foneria de semiconductors.

(font-1, font-2: URL eliminats)