La Xina amplia la prohibició dels iPhones per als treballadors del govern i les empreses estatals

Segons informa, el govern xinès ha ampliat la seva prohibició dels iPhones als treballadors del govern local i a les empreses estatals. Això segueix la prohibició anterior anunciada per als empleats del govern central. Diverses agències ja han donat instruccions als seus empleats que no portin iPhones a la feina, i s'espera que la prohibició s'ampliï encara més.

Es creu que la prohibició dels productes d'Apple forma part dels esforços de Pequín per reduir la dependència de la tecnologia nord-americana. La Xina té més de 150,000 empreses de propietat estatal, que donen feina a més de 56 milions de persones. L'ús de tecnologia fabricada a l'estranger als llocs de treball relacionats amb el govern està restringit des del 2018, però recentment s'ha ampliat per incloure telèfons intel·ligents.

La notícia de la prohibició ampliada va provocar una caiguda del 6% de les accions d'Apple. La Xina és un dels mercats més grans d'Apple i genera gairebé una cinquena part dels seus ingressos. Tanmateix, els analistes creuen que l'impacte de la prohibició sobre els ingressos globals d'Apple serà limitat, amb el pitjor escenari d'un 4% d'ingressos.

Malgrat les prohibicions, la producció d'Apple continua centrada a la Xina, amb prop del 90% dels seus productes que es fabriquen al país. No obstant això, la companyia ha accelerat els plans per diversificar la seva producció fora de la Xina, amb part de la producció d'iPhone 14 ja traslladada a l'Índia.

Les prohibicions imposades per la Xina a Apple són considerades per alguns analistes com a mesures d'esbarjo en resposta a les restriccions imposades a les empreses de telecomunicacions xineses, com Huawei, a altres països. Les tensions geopolítiques en curs entre els EUA i la Xina han donat lloc a limitacions d'ambdues parts, amb els EUA restringint l'accés de la Xina a equips vitals i la Xina s'esforça per ser més autosuficient en la fabricació de semiconductors.

Apple encara no ha comentat la prohibició ampliada.

Fonts:

- Bloomberg

- Nikkei

- The Wall Street Journal

- Reuters