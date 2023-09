Petrified: el millor podcast de terror d'Irlanda puja a l'escenari per al primer espectacle en directe

By

El popular podcast d'antologia de terror irlandès, Petrified, està preparat per emocionar el públic amb la seva primera actuació en directe a Irlanda. Conduït per Peter Dunne i Liam Geraghty, Petrified ha captivat els oients a través de la seva narració creativa i els seus talentosos actors de veu.

Els podcasts en directe presenten un repte únic, ja que el mitjà ha de comprometre l'audiència de manera efectiva i mantenir l'essència de l'espectacle. Molts podcasts en directe lluiten per aconseguir l'equilibri adequat, deixant als oients desconnectats o incerts de l'autenticitat de la broma. Tanmateix, Petrified ha superat aquest repte, oferint una experiència veritablement aterridora a través de les seves actuacions en directe.

Tot i que cada episodi de Petrified és una història independent, el podcast ha portat els oients a una sèrie d'escenaris únics, com ara una pantomima de Dublín, una finca fantasma i un centre de trucades. Tanmateix, un episodi particular que ressona amb els seguidors de culte del podcast és "Melody's Story Hour".

A diferència d'un esdeveniment de podcast en directe tradicional, "Melody's Story Hour" adopta un enfocament meta. En lloc de presentar amfitrions llegint històries o fent sessions de preguntes i respostes, l'episodi es desenvolupa en una gravació de podcast en directe. A mesura que els espectadors veuen com es desenvolupa el terror davant d'ells, aviat es troben enredats en la història, donant lloc a un gir esgarrifós i satisfactori.

Per atendre aquells que desitgin gaudir d'aquesta experiència emotiva, Petrified es prepara per al seu segon espectacle en directe, aquesta vegada a Dublín. El proper esdeveniment, "Petrified Live", tindrà lloc a The Laughter Lounge a Eden Quay, amb els talentosos actors Ali Fox, Margaret McAulife i Anna Sheils-McNamee.

L'emoció omple l'aire mentre l'escriptor de Petrified, Peter Dunne, va compartir els seus pensaments sobre el proper podcast en directe, afirmant: "Estem molt emocionats -i, adequadament, aterrits- de fer el nostre primer podcast en directe a Irlanda. Serà una nit fantàstica per als fans del programa i una introducció perfecta al que fem per a qualsevol persona nou a Petrified".

Si no vols perdre't aquesta experiència emocionant, compra les teves entrades per a Petrified Live a laughterlounge.com. L'espectacle començarà a les 8 del vespre i les portes obriran a les 7h. Manteniu-vos connectat amb Petrified seguint el seu compte oficial a Instagram per obtenir les últimes actualitzacions.

Fonts: Petrified, Laughterlounge.com