El CAFC anul·la les decisions del PTAB als casos de Netflix i Apple

El Tribunal d'Apel·lacions dels Estats Units per al Circuit Federal (CAFC) ha emès dues opinions precedents, ambdues anul·lant i demanant decisions de la Junta de Judici i Apel·lació de Patents (PTAB).

En el primer cas, Netflix, Inc. contra DivX, LLC, el CAFC va determinar que el PTAB va abusar del seu poder discrecional en constatar que Netflix no havia pogut establir un art anàleg. La patent en disputa reclamava una característica anomenada "funcionalitat de reproducció de trucs", que permet un avançament ràpid, rebobinat i saltar d'escena. Netflix va argumentar que les afirmacions haurien estat òbvies tenint en compte les referències de l'art anterior, però DivX va afirmar que les referències no eren anàlogues, ja que no abordaven el mateix camp d'esforç.

El CAFC no estava d'acord amb el raonament del PTAB, afirmant que Netflix havia argumentat prou que l'àmbit d'esforç tant per a la patent com per a les referències de l'estat de la tècnica era el mateix. El tribunal va subratllar que no hi ha cap requisit per utilitzar "paraules màgiques" per identificar el camp d'esforç i que el llenguatge general pot ser suficient. El CAFC va remetre el cas al PTAB per determinar si l'estat de la tècnica era realment anàleg a la patent en qüestió.

En el segon cas, Apple, Inc. v. Corephotonics, Ltd., el CAFC va anul·lar dues decisions finals escrites del PTAB. La patent en qüestió estava relacionada amb la creació de "fotos de retrat". Les parts no van estar d'acord sobre la construcció d'un termini de reclamació i, finalment, el PTAB va adoptar la interpretació del propietari de la patent. No obstant això, el CAFC va trobar que aquesta interpretació exclouria certes formes de realització revelades a l'especificació de la patent. El tribunal va determinar que la construcció proposada per Apple s'ajustava més a les proves intrínseques i va remetre el cas al PTAB per a més procediments.

Tots dos casos posen de manifest la importància d'analitzar correctament l'art anàleg i d'interpretar correctament els termes reivindicatius. Les decisions del CAFC proporcionen orientació sobre els estàndards que s'han d'aplicar en aquestes àrees i aclareixen que no calen "paraules màgiques" per identificar el camp d'esforç.