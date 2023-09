Bun 1.0 s'envia com a Node.js i Deno Alternative

By

El llançament de Bun 1.0 marca un moment emocionant per als desenvolupadors que busquen una alternativa ràpida a Node.js i Deno. Bun, dissenyat per ser un substitut de Node.js, promet una major velocitat i facilitat d'ús. Durant un llançament en directe, l'equip de Bun va destacar el seu rendiment impressionant, escrivint fitxers fins a tres vegades més ràpid que Node.js i llegint fitxers a la mateixa velocitat.

Bun, creat per Oven, també va introduir el conjunt d'eines Bun, amb el temps d'execució de Bun sent la joia de la corona. El temps d'execució és un reemplaçament compatible amb les versions anteriors de Node.js i té la capacitat d'executar fitxers Typescript i TSX sense necessitat de dependències. Un dels avantatges clau de Bun és la seva velocitat, amb temps d'inici significativament més ràpids en comparació amb npm. Segons Ashcon Partovi, gerent de producte de Oven, npm triga uns 150 mil·lisegons a començar a executar un script en un MacBook Pro, mentre que Bun comença en només 30 mil·lisegons, proporcionant una experiència instantània.

En les proves de benchmarking, Bun va superar tant Node.js com Deno. En un exemple, executant un controlador HTTP que representava una pàgina del costat del servidor amb React, Bun va gestionar unes 68,000 sol·licituds per segon, en comparació amb les 29,000 i les 14,000 de Deno i Node.js, respectivament. Una altra prova va demostrar que Bun va aconseguir sol·licituds més altes per segon amb connexions concurrents, superant a Node.js i Deno.

Tot i que la velocitat és un avantatge important de Bun, els desenvolupadors haurien de tenir en compte altres factors a l'hora de triar un temps d'execució. Deno, per exemple, prioritza la seguretat, permetent als desenvolupadors utilitzar paquets de la comunitat sense preocupar-se pels possibles riscos del sistema. Node.js, d'altra banda, recentment s'ha centrat a millorar el rendiment i la seguretat. La competència entre aquests temps d'execució destaca la naturalesa evolutiva dels temps d'execució de JavaScript.

Bun encara és un treball en curs, amb l'equip que treballa actualment per posar en funcionament la versió de Windows. Tanmateix, amb el seu rendiment impressionant i la seva facilitat d'ús, Bun mostra un gran potencial com a alternativa a Node.js i Deno.

