La importància d'una petjada digital sòlida per a les marques de cànnabis

A la indústria del cànnabis en ràpid creixement, cada mercat té les seves pròpies regulacions úniques, taxonomia del cànnabis i preferències de producte. Aquesta naturalesa hiperlocal de la indústria requereix que les marques de cànnabis tinguin una petjada digital sòlida per tenir èxit. Els experts en la matèria destaquen la necessitat d'estratègies basades en dades, la segmentació del públic i la participació de la comunitat.

Randa McMinn, directora de màrqueting de Weedmaps, va destacar la importància de l'atribució i el seguiment de dades. Entendre quins canals i campanyes funcionen i quins no és crucial per a l'èxit. McMinn també va destacar el valor de la segmentació del públic, afirmant que la missatgeria s'ha de construir tenint en compte un públic objectiu específic.

McMinn va discutir més a fons la importància dels embuts de rendiment i la diversificació de canals, especialment en els sectors regulats. És important que les marques de cànnabis entenguin com funcionen els diferents canals de màrqueting i diversifiquen les seves estratègies en conseqüència.

A l'altra banda de l'equació, McMinn va posar èmfasi en la necessitat d'una estratègia de contingut i la participació de la comunitat. Va afirmar que, tot i que el panorama digital canvia constantment, la raó per la qual la gent s'uneix per crear comunitats en línia segueix sent coherent. Fomentar comunitats al voltant de la passió pel cànnabis és essencial per construir una marca forta.

Carlos Pinto, director comercial de Leafly, va advertir de la delicada dansa entre el contingut innovador i el compliment. Equilibrar el risc amb el contingut innovador és crucial, però és important que les marques compleixin les regles de cada plataforma. Pinto també va destacar el paper de l'educació en el màrqueting de continguts per a les marques de cànnabis.

Quan es tracta d'aconseguir un equilibri entre el compliment local i una imatge de marca coherent, l'adaptabilitat i la comprensió dels matisos del mercat són clau. Construir una identitat de marca que sigui flexible i adaptable és essencial per tenir èxit a la indústria del cànnabis.

En general, tenir una petjada digital sòlida és crucial perquè les marques de cànnabis prosperin en la indústria en constant evolució. Assistir a esdeveniments com la Conferència Benzinga Cannabis Capital a Chicago, on figures influents comparteixen les seves idees, pot proporcionar un coneixement valuós per a aquells que busquen ser pioners en el panorama digital del sector del cànnabis.

