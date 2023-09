Monzo llança la funció d'inversions, que permet als usuaris invertir amb només 1 £

Monzo, el banc digital valorat en 4.5 milions de dòlars, ha introduït una nova funció anomenada "Inversions" que permet als seus clients invertir en fons seleccionats pel gegant de gestió d'actius BlackRock. Aquesta és la primera incursió de Monzo al mercat d'inversió i forma part dels esforços de la companyia per ampliar els seus serveis financers i generar fluxos d'ingressos addicionals.

La funció d'inversions permetrà als usuaris començar a invertir amb tan sols 1 £, posant Monzo en competència amb bancs establerts com Chase i startups més joves com Chip, Moneybox i Plum. El procés de sol·licitud és senzill, els usuaris elegibles s'uneixen a una llista d'espera per accedir al producte i després se'ls convida a crear un pot d'inversió.

Monzo ofereix tres fons gestionats per BlackRock: Careful, Balanced i Adventurous. El fons Careful té un risc baix i una rendibilitat baixa, el fons Equilibrat té un risc i una recompensa mitjans i el fons Aventurer implica assignacions de risc més alt amb un rendiment potencial més gran.

El conseller delegat TS Anil va declarar que Monzo va decidir introduir la funció d'inversió per abordar la manca de coneixement i les barreres d'accessibilitat a les quals s'enfronten els britànics quan es tracta d'invertir. La investigació encarregada per Monzo va revelar que el 69% de la població del Regne Unit no està segura d'on anar per obtenir un producte d'inversió accessible i fàcil d'utilitzar, i el 60% dels adults estarien més propensos a invertir si la quantitat mínima d'inversió fos baixa.

La funció d'inversions apareixerà a la secció Estalvis i inversions de la pantalla d'inici de Monzo i s'anirà desplegant gradualment a tots els clients elegibles en les properes setmanes. No obstant això, els clients amb dificultats financeres o que estan endarrerits en l'amortització del deute no podran obrir noves inversions. Els usuaris també tindran la flexibilitat de fer canvis, cancel·lar o retirar les seves inversions en qualsevol moment.

Monzo compta actualment amb més de 8 milions de clients al Regne Unit i té com a objectiu expandir-se a noves àrees de serveis financers per aconseguir la rendibilitat durant tot l'any. La companyia va registrar els seus dos primers mesos de rendibilitat el 2023.

La funció d'Inversions inclourà una tarifa plana del 0.59% al mes, que consta d'una comissió de fons del 0.14% i una tarifa de plataforma del 0.45%.

Tot i que Monzo no és el primer neobanc del Regne Unit que ofereix funcions d'inversió, competidors com Starling Bank i Zopa encara no ofereixen aquestes opcions. Tanmateix, diverses plataformes fintech com Revolut i Freetrade ja ofereixen capacitats de negociació d'accions. El conseller delegat de Monzo, TS Anil, va desestimar les afirmacions que el banc va arribar tard a la part inversora.

