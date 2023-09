El nou iPhone 15: què esperar de l'esdeveniment Wonderlust d'Apple

Apple anunciarà la seva darrera línia d'iPhone a l'esdeveniment "Wonderlust" celebrat a la seva seu de Silicon Valley. Tot i que s'ha revelat poca informació sobre els nous iPhones, s'espera que la companyia es concentri en millorar el rendiment i implementar un carregador universal. Aquest pas a un carregador universal compleix amb una llei de la Unió Europea que serà obligatòria a Europa l'any vinent.

La introducció de l'iPhone 15 arriba en un moment en què Apple s'enfronta a reptes al mercat xinès, on els informes suggereixen que el govern prohibeix als funcionaris l'ús dels seus telèfons. Tot i que això pot tenir un impacte mínim en les vendes, destaca la preocupació sobre la dependència d'Apple de la Xina per a la fabricació enmig de les creixents tensions diplomàtiques entre els Estats Units i la Xina.

En els darrers trimestres, Apple ha experimentat un descens de les vendes d'iPhone a causa dels preus més elevats, que han fet que els clients retardin l'actualització a models més nous. Per solucionar-ho, molts rumors suggereixen que Apple adoptarà un port USB-C universal per a la càrrega i la transferència de dades, substituint els seus connectors Lightning. Aquest canvi s'alinea amb la llei de la UE que obliga a USB-C com a carregador estàndard per a tots els telèfons intel·ligents, tauletes i càmeres nous a partir de finals de 2024.

Els responsables polítics de la Unió Europea argumenten que aquesta norma simplificarà la vida dels europeus, reduirà els residus electrònics i reduirà els costos per als consumidors. Apple ja fa servir ports de càrrega USB-C als seus iPads i ordinadors portàtils, però es va resistir al canvi dels iPhones, citant la preocupació per sufocar la innovació i comprometre la seguretat. No obstant això, el canvi a USB-C ara es veu com inevitable.

A més del canvi del carregador, s'espera que Apple introdueixi millores a les càmeres i xips de l'iPhone, juntament amb possibles augments de preus dels seus models Pro. L'èxit de l'iPhone 15 serà fonamental per al rendiment d'Apple l'any que ve, ja que la companyia pretén recuperar l'impuls després d'uns trimestres poc brillants.

Malgrat les preocupacions per les restriccions xineses als iPhones, els executius d'Apple han destacat un augment de les vendes al mercat xinès durant un període de caiguda general. Els analistes estimen que una possible prohibició afectaria una part de les vendes d'iPhone a la Xina. No obstant això, és evident que la Xina continua sent un mercat important per a Apple, i qualsevol sentiment negatiu del govern xinès és motiu de preocupació.

Fonts:

- AFP

- L'analista tecnoesponencial Avi Greengart

- Yory Wurmser, analista principal d'Insider Intelligence

- Dan Ives, analista de Wedbush