La venda potencial de Gearbox Entertainment indica una reestructuració dins del grup Embracer

Gearbox Entertainment, el reconegut desenvolupador i editor de jocs responsable de sèries populars com Borderlands, Remnant i Homeworld, aviat podria separar-se de la seva empresa matriu, Embracer Group. Els informes indiquen que Embracer Group està considerant vendre Gearbox Entertainment com a part del seu pla de reestructuració en curs.

Embracer Group ha guanyat reconeixement en els últims anys per les seves nombroses adquisicions de desenvolupadors, editors i propietats intel·lectuals. Tanmateix, aquesta tendència s'ha invertit després d'un acord fallit amb el Savvy Games Group, finançat pel govern de l'Aràbia Saudita. Les conseqüències han vist que Embracer Group va acomiadar desenvolupadors i tancar estudis, amb el tancament més recent el de Volition, responsable de l'aclamada sèrie Saints Row.

Tot i que Embracer Group no ha comentat oficialment l'assumpte, un correu electrònic intern del cap de comunicació de Gearbox, Dan Hewitt, obtingut per Bloomberg, confirma la possible venda o restabliment de Gearbox Entertainment com a entitat independent. Hewitt afirma que "el cas base és que Gearbox segueix sent una part d'Embracer", però també esmenta que s'estan considerant altres opcions. El destí de Gearbox Entertainment continua sent incert, i probablement hi haurà especulacions en les properes setmanes.

Malgrat l'èxit de jocs com Borderlands 3 i Remnant II, la contemplació d'Embracer Group de separar-se de Gearbox Entertainment indica un canvi en l'estratègia de creixement de l'empresa. Les properes setmanes i mesos seran crucials per determinar el futur de Gearbox, que s'ha convertit en una empresa a seguir de prop.

