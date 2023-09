Bonitasoft reconegut com a líder en programari d'automatització de processos digitals

By

Bonitasoft, líder en programari d'automatització de processos digitals (DPA), ha estat reconegut per Quadrant Knowledge Solutions com a líder tecnològic en la seva anàlisi SPARK Matrix. La matriu SPARK proporciona una anàlisi detallada del mercat global del programari DPA, inclosa la dinàmica del mercat, les principals tendències, el panorama dels proveïdors i el posicionament competitiu.

Bonitasoft ofereix una plataforma integral per automatitzar el flux de treball i els processos empresarials. La plataforma permet als usuaris dissenyar, modelar, implementar i supervisar processos de negoci, permetent l'excel·lència operativa, experiències de client millorades i una ràpida adaptació a les demandes canviants del mercat. Amb les seves àmplies capacitats, referències de clients i plataforma nativa del núvol, Bonitasoft ha rebut bones valoracions en l'excel·lència tecnològica i l'impacte en el client.

Un dels punts forts clau de Bonitasoft és la seva extensibilitat. La plataforma es pot implementar a les instal·lacions o al núvol i és compatible amb Java, la qual cosa permet als desenvolupadors resoldre problemes complexos mitjançant nombrosos punts d'extensió. La comunitat Bonitasoft, un ecosistema de codi obert, permet als desenvolupadors i professionals aprendre, discutir i accedir a aplicacions de forma gratuïta. Això elimina la dependència de la tecnologia patentada i proporciona una experiència sostenible als usuaris.

El CEO de Bonitasoft, Charles Souillard, va expressar l'orgull de ser reconegut com a líder tecnològic a la matriu SPARK de Coneixement del Quadrant. Va destacar el compromís de Bonitasoft amb la inversió contínua en R+D per proporcionar als desenvolupadors les eines necessàries per accelerar el temps de llançament al mercat d'aplicacions de procés i projectes d'automatització.

El programari d'automatització de processos digitals es defineix com un conjunt d'eines i tecnologies que permeten a les organitzacions automatitzar el flux de treball i els processos empresarials. Ofereix una plataforma centralitzada per dissenyar, modelar, implementar i supervisar processos empresarials per aconseguir l'excel·lència operativa i experiències millorades dels clients. Aprofitant AI/ML, RPA i l'automatització del flux de treball, el programari DPA redueix les tasques manuals, millora l'eficiència operativa i millora la productivitat general.

La integració de RPA amb el programari DPA facilita la col·laboració perfecta, millorant la productivitat de la força de treball. A més, l'augment de les plataformes de codi baix o sense codi permet als desenvolupadors ciutadans crear i desplegar processos automatitzats sense un ampli coneixement de codificació. Les organitzacions que aprofiten aquests avenços obtenen un avantatge competitiu i impulsen el mercat.

En conclusió, el reconeixement de Bonitasoft com a líder en programari d'automatització de processos digitals destaca les seves capacitats integrals, les referències convincents dels clients i el compromís amb la innovació. En proporcionar una plataforma que permet a les organitzacions automatitzar els seus processos i millorar l'eficiència operativa, Bonitasoft capacita les empreses per assolir els seus objectius de transformació digital.

Definicions:

– Programari d'automatització de processos digitals (DPA): Suite d'eines i tecnologies que automatitzen el flux de treball i els processos empresarials.

– SPARK Matrix: un mètode d'anàlisi i classificació competitiu emprat per Quadrant Knowledge Solutions.

Fonts:

– Nota de premsa de Bonitasoft – Quadrant Knowledge Solutions

– Quadrant Knowledge Solutions