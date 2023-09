El Banc d'Anglaterra demana una conversa nacional sobre els problemes de privadesa de la lliura digital

La vicegovernadora designada del Banc d'Anglaterra (BoE), Sarah Breeden, ha demanat una "conversa nacional" per abordar les preocupacions públiques sobre les implicacions de privadesa d'una versió digital de la lliura. El BoE i el ministeri de finances del Regne Unit han estat explorant la possibilitat d'introduir una lliura digital en un futur proper. Tanmateix, els crítics argumenten que una moneda digital podria permetre als governs controlar els hàbits de despesa dels individus i complicar les transaccions en efectiu.

Breeden va destacar la necessitat d'abordar els problemes de privadesa i promoure un diàleg obert sobre el tema. Va destacar que una lliura digital servirà com a base per a totes les transaccions digitals, garantint la confiança en la moneda. Tanmateix, va reconèixer que hi ha reptes a l'hora de gestionar la privadesa i definir el paper de l'estat en relació amb una moneda digital.

Breeden també va reconèixer les preocupacions de privadesa pel que fa a la programabilitat, que va destacar la necessitat d'establir una legislació clara i termes i condicions per abordar aquestes preocupacions.

Breeden va destacar a més que la privadesa també hauria de ser una prioritat quan es consideren les monedes digitals del sector privat. Va assenyalar que onze països ja han llançat versions digitals de les seves monedes, i la Reserva Federal dels EUA també està considerant la possibilitat.

L'impacte en l'estabilitat financera és una altra consideració clau per a Breeden. Les respostes a la consulta pública sobre la lliura digital es publicaran a finals d'any, proporcionant una visió més detallada de diversos aspectes de la proposta.

Val la pena assenyalar que Breeden va rebutjar la idea que una moneda digital eliminaria la disponibilitat d'efectiu tal com suggereixen els crítics.

Fonts: Reuters

Definicions:

– Lliura digital: una versió digital de la moneda del Regne Unit, la lliura esterlina.

– Bank of England (BoE): el banc central del Regne Unit.

– Preocupacions de privadesa: preocupacions sobre la protecció de la informació personal i els drets de privadesa individuals.

– Programabilitat: la capacitat d'escriure codi o instruccions per a un ordinador o sistema digital per executar funcions o tasques específiques.

– Estabilitat financera: la condició en què un sistema financer, com un sistema bancari, és capaç de suportar xocs i mantenir el seu funcionament.

– Consulta pública: el procés de recerca d'aportacions o comentaris públics sobre un tema o proposta en particular.

