Quota de subscripció de BMW Scraps per a seients de cotxe amb calefacció

BMW ha decidit eliminar la polèmica quota de subscripció per als seients de cotxe amb calefacció que va provocar un enrenou entre els clients l'any passat. El fabricant d'automòbils alemany es va enfrontar a una reacció negativa quan va introduir una quota mensual de 18 dòlars per als seients amb calefacció, una característica que abans s'esperava com a estàndard. La mesura va impulsar una comunitat de pirates informàtics a oferir els seus serveis per desbloquejar la funció per a aquells que no volen pagar més.

Tot i que els conductors nord-americans no es van veure afectats per l'opció només de subscripció, els propietaris de BMW a Alemanya, el Regne Unit i altres països van haver de decidir si pagaven més per seients amb calefacció. No obstant això, en una entrevista recent amb Autocar, el membre de la junta de vendes i màrqueting de BMW, Pieter Nota, va anunciar que ara es poden comprar o rebutjar seients amb calefacció en el punt de compra.

Nota va explicar que la decisió d'eliminar la quota de subscripció va ser motivada per la baixa acceptació dels usuaris i la percepció del client. "La gent sent que va pagar el doble, que en realitat no era cert, però la percepció és la realitat", va afirmar Nota. Va reconèixer que, tot i que BMW volia oferir un servei addicional oferint l'opció d'activar els seients amb calefacció més tard, no va ressonar bé entre els clients.

La polèmica va despertar encara més l'atenció quan dos legisladors nord-americans, Paul Moriarty i Joe Danielsen, van expressar la seva preocupació i van considerar prohibir la pràctica. Van argumentar que les empreses d'automòbils no haurien de cobrar als consumidors una quota de subscripció per les funcions que ja estan instal·lades al vehicle en el moment de la venda. Moriarty i Danielsen creien que aquestes pràctiques comercials servien principalment per augmentar els beneficis de les empreses i tenien com a objectiu protegir els consumidors de l'augment dels costos.

En general, la decisió de BMW d'eliminar la quota de subscripció dels seients amb calefacció és un moviment positiu que aborda els comentaris dels clients i garanteix un procés de compra més transparent per als seus vehicles.

