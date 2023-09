Millorar l'experiència del jugador amb els codis de bescanvi BGMI

El popular joc Battlegrounds Mobile India (BGMI) ha anat guanyant força des de la retirada de PUBG Mobile del mercat indi. Una de les característiques que diferencia BGMI és la disponibilitat de certificats de bescanvi BGMI diaris, que es poden intercanviar per diverses recompenses del joc.

Els codis de bescanvi BGMI són una gran ajuda per als jugadors amb un pressupost limitat. En canviar aquests certificats, els jugadors poden obtenir la moneda del joc coneguda com a "Efectiu desconegut" (UC), així com emotes, articles i millores per a armes i vehicles. La millor part és que ja no calen codis de bescanvi nous per obtenir UC, cosa que facilita als jugadors conscients del pressupost accedir a aquestes valuoses recompenses.

Per al 12 de setembre de 2023, aquests són els codis de bescanvi de BGMI que s'ofereixen:

– BTOQZHZ8CQ

– TQIZBZ76F

– 5FG10D33

– GPHZDBTFZM24U

– KARZBZYTR

– JJCZCDZJ9U

– UKUZBZGWF

– TIFZBHZK4A

– RNUZBZ9QQ

– PGHZDBTFZ95U

– R89FPLM9S

– BMTCZBZMFS



– TQIZBz76F

– BMTFZBZQNC

– SD14G84FCC



Si sou nou per bescanviar codis BGMI, aquí teniu una guia pas a pas:

1. Visiteu la pàgina de reemborsament de BGMI designada.

2. Confirmeu l'estat del vostre compte BGMI.

3. Introduïu el codi promocional amb precisió al camp proporcionat.

4. Seleccioneu "Bescanvia" entre les opcions disponibles.

5. Comprova l'inventari del joc per accedir als articles bescanviats.

Aquests codis de bescanvi desbloquegen diverses recompenses, incloses millores per a armes de foc i vehicles, així com una sèrie d'articles del joc. Submergir-se en el captivador món de BGMI ara es fa encara més emocionant amb els codis del 12 de setembre de 2023.

