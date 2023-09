Darrere de la copa: Camp d'entrenament dels Kings de Los Angeles: una mirada interior a la pretemporada de la NHL

La National Hockey League (NHL) i NHL Network han anunciat la seva associació amb els Los Angeles Kings per a la quarta temporada de la seva docuserie de pretemporada d'accés total, Behind The Glass. Aquesta sèrie de tres parts, produïda per NHL Network en associació amb NHL Productions, oferirà una visió darrere de les escenes de la intensitat, el drama i la competència d'una pretemporada de la NHL a través de la lent dels dos cops campions de la Copa Stanley.

La propera temporada de Behind The Glass comptarà amb el viatge dels Kings a l'hemisferi sud mentre juguen contra els Arizona Coyotes a Melbourne, Austràlia, per a la NHL Global Series 2023. Aquests seran els primers partits de la NHL jugats a Austràlia, afegint emoció a la sèrie. Els jugadors seran microfonats i es presentaran fora de la pista, oferint als aficionats un contingut inigualable mentre competeixen pel seu lloc a la llista i es preparen per a l'obertura de la temporada regular.

Després de dues places consecutives al playoff de la Stanley Cup, els Kings han augmentat les expectatives per a l'organització. Behind The Glass se centrarà en el vicepresident i director general de l'equip, Rob Blake, i l'entrenador en cap Todd McLellan, mentre lideren l'equip durant el camp d'entrenament i modelen la visió d'un perenne candidat a la Copa Stanley. La sèrie també perfilarà jugadors clau com ara el centre recentment adquirit Pierre-Luc Dubois, les estrelles emergents Adrian Kempe i Kevin Fiala i els jugadors principals veterans Anze Kopitar i Drew Doughty. El president de l'equip, Luc Robitaille, oferirà una visió única del que significa ser un rei.

Behind The Glass es va estrenar el 2018, oferint als aficionats una mirada sense precedents a la pretemporada de la NHL a través dels ulls dels New Jersey Devils. Des de llavors, la sèrie ha comptat amb els Philadelphia Flyers i els Nashville Predators. L'edició d'enguany augmentarà l'aposta amb el viatge internacional a Melbourne, Austràlia.

Els fans poden esperar veure contingut addicional exclusiu i clips de cada episodi de Behind The Glass compartit a través de plataformes digitals i de xarxes socials mitjançant l'etiqueta #BehindTheGlass. A més, cada episodi estarà disponible a la plataforma de YouTube de la NHL, oferint als fans més oportunitats de participar amb la sèrie.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp promet apropar els aficionats al joc i oferir una perspectiva única i mai vista sobre l'equip i la pretemporada. Amb un accés sense precedents, aquesta docuserie de ben segur que emocionarà els aficionats mentre anticipen la propera temporada de la NHL.

