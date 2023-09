Beats col·labora amb Olive & June per a la nova col·lecció d'ungles

By

Beats, conegut pels seus populars auriculars i auriculars, s'està aventurant a la indústria de la bellesa amb la seva primera col·laboració amb la marca de bellesa Olive & June. Per celebrar el llançament dels seus nous tons, Cosmic Silver i Cosmic Pink, Beats i Olive & June han llançat una col·lecció d'ungles que permet als usuaris coordinar el seu aspecte d'ungles amb els seus accessoris tecnològics.

La col·lecció inclou dos tons d'esmalt d'ungles que coincideixen amb els Beats Studio Buds+, així com les ungles a pressió inspirades en l'aspecte i l'experiència auditiva dels auriculars sense fil. Olive & June va compartir la notícia a Instagram, convidant els seguidors a comprar els esmalts d'edició limitada i els articles de premsa.

Olive & June s'ha fet popular pels seus kits d'ungles dignes per al saló que porten l'experiència del saló d'ungles a casa teva. Els seus kits Mani System més venuts són fàcils d'utilitzar i l'esmalt d'ungles és de llarga durada. Els clients poden personalitzar els seus equips amb una gamma de tons que canvien amb cada temporada o col·laboració.

La nova col·lecció d'ungles Beats x Olive & June ja està disponible per a la compra. El paquet Beats Polish Duo inclou els tons d'esmalt d'ungles rosa i plata metàl·lic, que es poden utilitzar per crear diferents aspectes d'ungles. El paquet Beats Press-On ofereix cinc dissenys d'ungles diferents que es poden combinar i combinar. Cada conjunt inclou 42 ungles, un coixinet de preparació, una cola que no fa malbé les ungles, un empenyor de cutícules de fusta i una llima d'ungles i un amortidor 2 en 1.

