Data de llançament digital de Barbie fixada per al 12 de setembre

Warner Bros. acaba d'anunciar que l'esperada pel·lícula de Barbie estarà disponible per a la compra o lloguer digital el 12 de setembre. Aquesta notícia és un alleujament per als aficionats que esperaven impacientament l'estrena digital, sobretot tenint en compte la tendència de les finestres teatrals més curtes i la disponibilitat de pel·lícules a les plataformes de streaming poc després de la seva estrena a les sales.

A més del llançament digital, la pel·lícula també es projectarà als cinemes IMAX a partir del 22 de setembre. Aquest llançament inclourà una nova escena posterior als crèdits, que augmentarà l'emoció per als fans de Barbie.

Warner Bros. ha revelat que el llançament digital arribarà amb més de 30 minuts de material addicional. Això inclou articles com ara "Benvingut a Barbie Land", "Becoming Barbie", "Playing Dress-Up", "Musical Make Believe", "All-Star Barbie Party" i "It's a Weird World". Els aficionats poden esperar gaudir de molt contingut addicional de Barbie juntament amb la pel·lícula.

Tanmateix, actualment no hi ha informació sobre quan la pel·lícula estarà disponible per a la reproducció a Max. Warner Bros. ha canviat el seu enfocament i ara decideix cas per cas quan llançar pel·lícules a la plataforma, i no hi ha detalls sobre quan Barbie estarà disponible per comprar en Blu-ray o DVD.

L'anunci de la data de llançament digital ha generat il·lusió entre els fans de Barbie, que esperaven impacients l'oportunitat de veure la pel·lícula. Queda per veure si els fans decideixen comprar-lo digitalment o esperar el seu llançament a Max. Mentrestant, l'expectació continua creixent per al llançament de Barbie i tot el contingut addicional que aportarà als fans.

Fonts:

– Correu electrònic de confirmació de Warner Bros. a Decider.