Com reclutar Minthara sense matar a Baldur's Gate 3

Un dels NPC populars de Baldur's Gate 3 és Minthara, l'Elf Fosc que ha compromès la seva lleialtat a Absolute. Molts jugadors han tingut ganes de reclutar-la com a companya romàntica, però per fer-ho, han hagut de completar una missió que implicava moltes matances. Tanmateix, un jugador intel·ligent ha descobert un mètode per reclutar Minthara sense perdre cap vida.

Normalment, per tal que la Minthara s'uneixi al vostre costat, haureu de completar una missió que us ofereix per matar a tothom a l'Emerald Grove. Això implicaria una trobada sangrienta amb tieflings i druides, amb l'ajuda de les tropes goblins de Minthara. Tanmateix, l'usuari de Reddit Wulfrinnan ha compartit un mètode per reclutar Minthara "innocentment".

Segons el mètode de Wulfrinnan, primer hauríeu de parlar amb els fills Tiefling de la colla de Mol sobre el robatori de l'ídol druida. A continuació, roba l'ídol utilitzant el sigil per evitar que el ritual tingui lloc. Això desencadenaria una baralla entre els tieflings i els druides, en la qual hauríeu de córrer o escapar. Després, informeu de la ubicació del bosc a Minthara i, quan tots dos torneu, trobareu tots els defensors morts. Això us permetrà reclutar Minthara més tard al joc sense haver de matar ningú.

Tot i que aquest mètode pot semblar innocent a primera vista, és important tenir en compte que encara implica manipulació i engany. Recorda opcions moralment ambigües similars en altres jocs de rol com Star Wars: Knights of the Old Republic. Tanmateix, si preferiu jugar com un personatge que intenta mantenir les seves mans netes, aquest mètode pot ser una esquiva útil a Baldur's Gate 3.

