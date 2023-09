Pantalla dividida de Baldur's Gate 3 a PS5: revisió del rendiment

By

Baldur's Gate 3 va debutar recentment a la PS5, i amb ell va arribar l'esperada funció de pantalla dividida. Això permet als propietaris de PS5 fer equip amb els seus amics que juguen a l'ordinador. Tot i que la funcionalitat de pantalla dividida en general funciona bé, IGN ha trobat alguns problemes durant la revisió del rendiment del joc.

Durant la revisió, Michael Thompson, el revisor, va assenyalar que el rendiment del joc va baixar significativament quan dos personatges van explorar diferents parts d'una ciutat, concretament durant l'Acte 3. Va trobar que la CPU, en lloc de la GPU, estava gravada durant aquests casos. Thompson va informar d'una mitjana de 27.3 fotogrames per segon quan va provar el mode de pantalla dividida a l'Acte 3. En el mode de pantalla dividida, el joc funciona a 1440p i 30fps.

Se sap que l'acte 3 és especialment pesat a Baldur's Gate 3, independentment de la plataforma, a causa de la gran àrea de la ubicació i de l'elevat nombre de personatges no jugables (NPC) presents. Malgrat la caiguda del rendiment durant l'acte 3, Thompson va destacar que el joc generalment manté una velocitat de fotogrames estable d'uns 30 fps fora d'aquesta ubicació específica.

Val la pena assenyalar que la pantalla dividida ha estat un repte per a Baldur's Gate 3 a totes les plataformes. La versió de Xbox, en particular, va tenir problemes de rendiment i, com a compromís, la pantalla dividida es va eliminar inicialment de la versió Xbox Series S, tot i que es podria afegir en una actualització futura. Larian Studios, els desenvolupadors de Baldur's Gate 3, també estan treballant en la implementació del suport de joc creuat, que permeti als jugadors de PS5 continuar amb el progrés del joc a PC i viceversa.

Malgrat aquests problemes de rendiment amb la pantalla dividida, la funció cooperativa de Baldur's Gate 3 ha estat elogiada en general. El joc ofereix una experiència cooperativa rica, que admet diversos jugadors en línia i en mode de pantalla dividida. Larian Studios ha fet esforços importants per garantir que el joc funcioni correctament en ambdós modes.

A la revisió d'IGN de ​​Baldur's Gate 3, el joc va rebre una puntuació perfecta de 10, lloant el seu combat tàctic de rol, la seva història convincent, els personatges ben desenvolupats, la presentació cinematogràfica polida i un món que fomenta l'exploració i la creativitat.

Font: IGN (Taylor, 2021)