Baldur's Gate 3: les conseqüències de la pèrdua d'una pedra de fons

Baldur's Gate 3 ha captat l'atenció dels jugadors amb la seva impressionant execució dels sistemes Dungeons & Dragons i la llibertat que ofereix per als jocs de rol. No obstant això, el joc no dubtarà a avisar-te si estàs a punt de fer alguna cosa ximple, abans de deixar-te continuar i afrontar les conseqüències.

A l'acte 3 del joc, els jugadors tenen l'encàrrec de trobar les Pedres inferiors restants per a la recerca principal, "Enfrontar-se al cervell vell". Aquests Netherstones són crucials per a la història i no es poden llençar. Per evitar que els jugadors els descartin, el joc restringeix el llançament de les mateixes Pedres de Netherstone. No obstant això, no hi ha cap prohibició de col·locar un Netherstone en un contenidor, que és on les coses es posen interessants.

BOB_BestOfBugs, un jugador enginyós, va decidir provar els límits del joc llançant el contenidor que contenia una Pedra Netherland a un avenc. El personatge de l'Emperador adverteix al jugador sobre la importància de la pedra i li indica que la recuperi. Tanmateix, un cop llençat el contenidor, l'Emperador lamenta les accions del jugador, afirmant que sense les tres pedres, les seves possibilitats de dominar el cervell s'arruïnen.

Com a conseqüència, els jugadors es sotmeten a una escena en què l'Absolut transforma el jugador i el seu grup en desolladors mentals, seguit d'una pantalla Game Over. Aquest mal final es pot desencadenar en diversos punts del joc, inclòs durant un descans llarg pertorbat a l'acte 2.

Val la pena assenyalar que, tot i que el joc desanima els jugadors d'anar en contra de les seves motivacions, no els impedeix del tot fer-ho. En canvi, permet als jugadors experimentar i presenciar les repercussions de les seves accions, amb personatges que els recorden "Ja t'ho vaig dir".

Baldur's Gate 3 continua impressionant per la seva atenció als detalls i la forma en què s'adapta a les opcions dels jugadors. El vídeo de BOB_BestOfBugs que mostra les conseqüències de perdre un Netherstone ofereix una interessant exploració de la mecànica del joc. Per tant, si teniu previst fer acrobàcies similars, assegureu-vos d'estalviar-ho abans, o potser us trobareu davant de conseqüències nefastes.

