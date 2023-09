Com crear la millor versió de Shadowheart a Baldur's Gate 3

By

Voleu crear la millor versió de Shadowheart a Baldur's Gate 3? La nostra pràctica guia de construcció té tota la informació que necessiteu per fer-la el més eficient i fort possible.

Millor subclasse per Shadowheart a Baldur's Gate 3

La millor subclasse per Shadowheart és el domini de la vida. Tot i que teniu l'opció de mantenir la seva subclasse original, el domini d'engany, canviar-lo al domini de la vida us proporcionarà més avantatges. Per canviar la seva subclasse, haureu d'utilitzar la funció "Withers", que costa 100 d'or.

Millor puntuació d'habilitat per a Shadowheart a Baldur's Gate 3

La puntuació d'habilitat ideal repartida per Shadowheart és la següent:

-Força: 10

- Destresa: 14

– Constitució: 16

- Intel·ligència: 8

- Saviesa: 16

- Carisma: 10

Com que l'estadística principal de Shadowheart és la saviesa, és important prioritzar-la. La constitució també és crucial per a la supervivència, ja que afecta la salut. A més, centrar-se en la Destresa millorarà les seves habilitats clau.

Millors encanteris per Shadowheart a Baldur's Gate 3

Com a clergue, els encanteris són essencials per a Shadowheart. Es recomana triar una combinació d'encanteris de curació, suport i danys per a ella. Aquí teniu alguns suggeriments:

– Cantrip: Orientació, Resistència, Produir Flama

– Nivell 1: Paraula curativa, protecció contra el mal i el bé, curar ferides, infligir ferides, escut de la fe, manament

– Nivell 2: Arma Espiritual, Hold Person

– Nivell 3: Paraula de curació massiva, Elimina la maledicció, Glyph of Warding

– Nivell 4: Llibertat de moviment

- Nivell 5: plaga d'insectes, dissipar el mal i el bé, cop de flama, lligament planar

– Nivell 6: Curar, festa dels herois

Millor construcció per Shadowheart a Baldur's Gate 3

Si prefereixes no canviar la seva subclasse o vols saber com superar el primer nivell, la nostra guia de creació t'ofereix. Simplement seguiu la subclasse recomanada, les puntuacions d'habilitats i les opcions d'ortografia esmentades anteriorment.

La creació de la millor versió de Shadowheart a Baldur's Gate 3 garantirà que excel·li com a sanadora i distribuïdora de danys. Amb aquesta construcció, podreu derrotar a qualsevol enemic amb facilitat. Assegureu-vos de consultar les nostres altres guies de Baldur's Gate 3 per obtenir més consells i informació útils.

