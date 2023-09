Austràlia exigirà els motors de cerca per evitar que es comparteixin material d'abús sexual infantil generat per IA

El regulador d'Internet d'Austràlia va anunciar divendres que els motors de cerca com Google i Bing hauran de prendre mesures per evitar l'intercanvi de material d'abús sexual infantil creat per intel·ligència artificial (IA). El nou codi, elaborat pels gegants de la indústria a petició del govern, obligarà als motors de cerca a garantir que aquest contingut no aparegui als resultats de la cerca. A més, les funcions d'IA integrades als motors de cerca no han de generar versions sintètiques d'aquest material, també conegut com deepfakes.

La comissària de seguretat electrònica, Julie Inman Grant, va destacar el ràpid creixement de la IA generativa i la seva capacitat per superar la resposta reguladora. Inman Grant va expressar la seva preocupació perquè el codi existent, redactat per Google i Bing, no abordava adequadament el contingut generat per IA. En conseqüència, va demanar que els motors de cerca revisin el seu codi.

Aquest desenvolupament és un clar exemple de com el panorama regulador i legal que envolta les plataformes d'Internet està sent remodelat per l'augment del contingut generat per IA. En exigir als motors de cerca que evitin de manera proactiva la difusió de material d'abús sexual infantil generat per IA, Austràlia pretén protegir les persones vulnerables de l'explotació.

És important tenir en compte que el contingut generat per IA, especialment els deepfakes, presenta un repte creixent per a la societat. Els deepfakes impliquen l'ús d'algoritmes d'IA per manipular o fabricar contingut digital com ara imatges, vídeos o àudio, sovint amb intenció maliciosa. A mesura que aquesta tecnologia es torna cada cop més sofisticada, augmenta el potencial d'ús indegut i de dany.

Aquesta iniciativa del regulador d'Internet d'Austràlia reflecteix els esforços en curs a nivell mundial per abordar els riscos associats amb el contingut generat per IA. En col·laborar estretament amb els líders del sector i les parts interessades, els organismes reguladors pretenen aconseguir un equilibri entre els avenços tecnològics i la protecció de les persones.

Definicions:

– Intel·ligència Artificial (IA): La simulació de la intel·ligència humana en màquines que estan programades per realitzar tasques i aprendre de les seves experiències.

– Deepfake: un mitjà sintètic generat mitjançant algorismes d'IA per manipular o fabricar contingut, sovint amb la semblança de persones reals però amb elements falsos o enganyosos.

