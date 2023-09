Austràlia requereix motors de cerca per combatre l'abús sexual infantil Material creat per AI

Austràlia està prenent mesures per combatre la compartició de material d'abús sexual infantil creat per intel·ligència artificial (IA) en motors de cerca com Google i Bing. El regulador d'Internet del país, la comissària de seguretat electrònica, Julie Inman Grant, va anunciar un nou codi que requerirà que els motors de cerca evitin la visualització d'aquest contingut als resultats de la cerca. A més, el codi prohibirà la generació de versions sintètiques d'aquest material, també conegudes com deepfakes, mitjançant funcions d'IA integrades als motors de cerca.

Inman Grant va destacar el ràpid creixement de la IA generativa i la seva capacitat per crear contingut realista, agafant el món desprevingut. El nou codi exemplifica com s'està remodelant el panorama regulador i legal que envolta les plataformes d'Internet en resposta a la proliferació de contingut generat per IA.

Anteriorment, un codi elaborat per Google i Bing no abordava el material generat per IA. Inman Grant els va demanar que revissin el codi, reconeixent que ja no era adequat després de la integració de la IA generativa a les seves funcions de cerca.

Els gegants de la indústria, Google (propietat d'Alphabet) i Microsoft (propietari de Bing), encara no s'han pronunciat sobre el tema. Tanmateix, a principis d'aquest any, el regulador va implementar codis de seguretat per a diversos serveis d'Internet, incloses les xarxes socials, les aplicacions per a telèfons intel·ligents i els proveïdors d'equips. Aquests codis entraran en vigor a finals de 2023.

El comissari de seguretat electrònica està treballant actualment en el desenvolupament de codis de seguretat per a l'emmagatzematge d'Internet i els serveis de missatgeria privada. Tanmateix, aquests codis s'enfronten a la resistència dels defensors de la privadesa a tot el món.

Aquesta iniciativa d'Austràlia reflecteix la urgència d'abordar la difusió de material d'abús sexual infantil mitjançant la tecnologia d'IA. En exigir als motors de cerca que impedeixin activament la compartició d'aquest contingut i la prohibició de la creació de deepfakes, el país pretén protegir el seu entorn en línia d'aquests materials pertorbadors i nocius.

Fonts:

– [Font 1] (URL)

– [Font 2] (URL)