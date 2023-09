Austràlia pren mesures per evitar la compartició de material d'abús sexual infantil generat per IA

Austràlia està implementant noves mesures per evitar l'intercanvi de material d'abús sexual infantil creat per intel·ligència artificial (IA). El regulador d'Internet del país, la comissària de seguretat electrònica Julie Inman Grant, va anunciar que els gegants de la indústria Google i Bing han redactat un nou codi, a petició del govern. Aquest codi requerirà que els motors de cerca assegurin que aquest contingut no aparegui als resultats de la cerca. A més, prohibirà que les funcions d'IA dins dels motors de cerca generin versions sintètiques del material, conegudes comunament com deepfakes.

Segons Inman Grant, el ràpid creixement de la tecnologia d'IA generativa ha agafat el món desprevingut. Com a resultat, el codi existent redactat per Google i Bing no cobria el contingut generat per IA, la qual cosa va fer que calia un codi revisat. Inman Grant va declarar: "Quan els principals actors de la indústria van anunciar que integrarien la IA generativa a les seves funcions de cerca, teníem un esborrany de codi que clarament ja no era adequat per al seu propòsit. Hem demanat a la indústria que ho torni a fer".

La implementació d'aquest nou codi posa de manifest com el panorama regulador i legal que envolta les plataformes d'Internet s'està remodelant per l'ús creixent de tecnologies d'IA que poden generar automàticament contingut realista. Google i Microsoft, l'empresa matriu de Bing, encara no s'han pronunciat sobre el tema.

A més d'abordar el contingut generat per IA, el regulador d'Austràlia ha registrat prèviament codis de seguretat per a diversos serveis d'Internet, incloses les xarxes socials i les aplicacions per a telèfons intel·ligents. Aquests codis entraran en vigor a finals de 2023. El desenvolupament de codis de seguretat per a l'emmagatzematge d'Internet i els serveis de missatgeria privada també està en marxa, però s'ha enfrontat a la resistència dels defensors de la privadesa a nivell mundial.

