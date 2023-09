Segons la investigació, menys de la meitat dels australians tenen telèfons 5G

Segons una investigació recent realitzada pel lloc web de comparació de preus Finder, només el 46% dels australians que utilitzen telèfons mòbils tenen un dispositiu capaç d'agafar una connexió 5G. Aquesta troballa es basa en el Consumer Sentiment Tracker, una enquesta en directe a més de 53,000 australians. L'enquesta també va revelar que el 24% dels enquestats no vol cobertura 5G, mentre que el 8% va admetre no saber què és el 5G. Tanmateix, el 22% dels participants van expressar el desig d'actualitzar a un telèfon 5G en el futur.

A més, la investigació arriba en un moment en què les xarxes 3G estan a punt de finalitzar. Les principals companyies de telecomunicacions d'Austràlia, com Vodafone, Telstra i Optus, han anunciat plans per tancar les seves xarxes 3G i renovar la tecnologia per millorar les seves noves xarxes 4G i 5G. Vodafone tancarà la seva xarxa 3G el 15 de desembre, seguida de Telstra el juny de 2024 i Optus el setembre de 2024.

Els experts suggereixen que les persones amb dispositius antics hauran d'actualitzar-se aviat o arriscar-se a perdre la connectivitat. Això inclou els propietaris d'iPhone, ja que els models anteriors a l'iPhone 6 només tindran accés a 3G, que ja no serà compatible l'any vinent. L'aturada de 3G també afectarà els dispositius no telefònics, com ara sistemes de seguretat, alarmes mèdiques, màquines EFTPOS i sistemes d'arrencada remota d'alguns cotxes. Es recomana que les persones que confien en aquests dispositius consultin amb els seus fabricants o proveïdors de xarxa per determinar si es veuran afectats.

No obstant això, els que han comprat els seus telèfons mòbils en els últims anys no s'han de preocupar, ja que encara que els seus dispositius no admetin 5G, no es veuran afectats per l'aturada de 3G. Les xarxes mòbils s'actualitzen normalment cada dècada aproximadament, i les xarxes més antigues s'eliminen gradualment. El 5G, la cinquena generació de xarxes mòbils, es va introduir per primera vegada el 2019 i s'espera que el 6G s'introdueixi a finals de la dècada.

En general, la investigació posa de manifest el panorama actual de la connectivitat mòbil a Austràlia, amb menys de la meitat de la població utilitzant telèfons 5G. A mesura que la tecnologia avança, és crucial que les persones mantinguin els seus dispositius actualitzats per garantir una connectivitat ininterrompuda i un accés a les últimes capacitats de xarxa.

Fonts:

– Recerca de cercadors

- Connectivitat M2M