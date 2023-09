Atari adquirirà Retro Gaming Forum AtariAge: què significa això per a la comunitat

By

Atari, l'emblemàtica empresa de jocs coneguda pels seus jocs i consoles retro, ha anunciat l'adquisició d'AtariAge, un popular fòrum de jocs retro i dipòsit de maquinari obsolet Atari. Tot i que alguns de la comunitat de videojocs podrien estar més entusiasmats amb els propers llançaments com Starfield i Baldur's Gate 3, encara hi ha un nombre important d'entusiastes que recorden amb afecte els "bons vells temps" dels jocs de la mida d'un kilobyte i les consoles amb panells de fusta.

L'adquisició d'AtariAge indica la dedicació d'Atari a preservar la seva propietat intel·lectual i ampliar els jocs disponibles per al seu maquinari. Albert Yarusso, el fundador d'AtariAge, servirà ara com a historiador intern d'Atari, assegurant l'autenticitat dels llançaments retro de la companyia. Atari també ha assegurat a la comunitat que no censurarà el discurs als fòrums i té previst implementar una nova infraestructura de comerç electrònic.

La majoria de la comunitat ha respost positivament a l'adquisició, entenent que el suport continuat d'una plataforma obsoleta requereix una monetització sostenible. Tanmateix, hi ha algunes preocupacions expressades pels usuaris que temen la integració dels interessos comercials i l'impacte en la cultura de la comunitat.

Atari ha reconegut aquestes preocupacions i ha demanat a la comunitat que mantingui la ment oberta, expressant el compromís de demostrar que hi ha dubtes incorrectes amb el temps. L'adquisició sembla inevitable, tenint en compte els esforços recents d'Atari per reviure la seva icònica consola 2600 i el seu interès per desenvolupar-hi contingut original.

Aquesta adquisició és un pas important per a Atari, ja que reforça la seva posició en el mercat dels jocs retro i amplia els seus recursos per preservar i celebrar el seu llegat de jocs.

