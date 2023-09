El programa Valkyrie LMH tornarà amb Aston i Heart of Racing Partnership

Després de més de tres anys en suspens, el programa Valkyrie LMH es reactivarà mitjançant una associació entre Aston Martin i l'equip nord-americà Heart of Racing. Segons els informes, Aston Martin i Heart of Racing estan tancant un acord per portar el cotxe Valkyrie LMH a la pista el 2021.

Aston Martin està en converses amb proveïdors i està formant un equip per supervisar el programa, inclòs l'exdirector d'enginyeria de Williams F1 Adam Carter. Tot i que Aston Martin no ha confirmat el renaixement del Valkyrie LMH, la companyia va posar èmfasi en el seu ADN de carreres d'automòbils esportius i el seu compromís d'avaluar les opcions en el panorama de l'automobilisme en evolució.

El director de l'equip Heart of Racing, Ian James, va expressar el desig de l'equip de pujar a la primera classe de les curses internacionals d'automòbils esportius, però va afirmar que encara no s'ha arribat ni signat cap acord. Heart of Racing ja s'ha expandit al Campionat Mundial de Resistència (WEC) amb Aston Martin aquest any.

S'espera que el cotxe de carreres Valkyrie competeixi tant al WEC com a l'Associació Internacional d'Esports de Motor (IMSA). El cotxe estarà propulsat per un motor V6.5 de 12 litres desenvolupat conjuntament amb Cosworth, similar al motor utilitzat en la versió de carrer del Valkyrie.

El programa Valkyrie es va suspendre quan els cotxes LMDh basats en LMP2 es van incorporar a la divisió Hypercar del WEC. No obstant això, Aston Martin ha decidit reactivar el programa seguint les indicacions de Lawrence Stroll, propietari d'Aston Martin, sobre un retorn d'alt nivell a Le Mans.

L'última participació d'Aston Martin a la classe màxima a Le Mans va ser amb l'AMR-One LMP1 obert el 2011. El programa Valkyrie està separat de l'operació Aston Martin Racing que va desenvolupar el coupé DBR1/2 P1 basat en Lola.

