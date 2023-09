Assassin's Creed Mirage: un retorn a les arrels de la franquícia

Assassin's Creed ha experimentat alguns canvis en els últims anys, amb jocs com Odyssey i Valhalla que s'han desviat dels elements bàsics que van fer que la sèrie fos tan especial. No obstant això, la propera entrega, Mirage, sembla estar tornant la franquícia a les seves arrels de la millor manera possible.

Una de les característiques més destacades de Mirage és el seu entorn. Enrere han quedat els entorns expansius de món obert dels jocs anteriors, substituïts per un Bagdad dens i vibrant. La ciutat en si se sent viva i plena de caràcter, amb carrers animats, un basar animat i terrats interconnectats. Explorar aquest parc infantil híper detallat és una delícia, i la ciutat se sent realment com el seu propi caràcter.

Mirage també introdueix un sistema de notorietat renovat, que fa que sigui més difícil evitar la detecció. Els guàrdies reaccionen a la vostra presència i els civils us indicaran si no us barregeu. Com més problemes causeu, més enemics us trobareu, inclosos arquers i guàrdies fortament blindats. Aquest sistema afegeix un repte divertit al joc i recupera la sensació clàssica d'Assassin's Creed.

Combat in Mirage conserva algunes mecàniques de les entrades recents, però amb millores. Els nivells d'enemics i el nombre de danys s'han substituït per barres de salut, contraresta i tirades d'esquivar. El combat se sent més desafiant i reactiu, i requereix estratègia i temps precís. El combat sigil, en particular, brilla a Mirage. Moure's a l'ombra i mantenir-se amagat és gratificant i atractiu, que recorda els primers dies de la sèrie.

Assassin's Creed Mirage torna la sèrie a les seves arrels enfocades al sigil i captura el que va fer que la franquícia fos tan popular en primer lloc. Tot i que alguns poden perdre els elements del joc de rol, la configuració enfocada, els controls intuïtius i el joc sigilós agradable ofereixen un retorn a la forma de la sèrie.

