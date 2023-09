"Assassin's Creed Mirage torna la sèrie a les seves arrels furtives"

By

Assassin's Creed Mirage marca un retorn al format original d'acció furtiva del qual va néixer la sèrie. A diferència dels seus predecessors recents, que es van inclinar cap al joc de rol d'acció, Mirage porta els jugadors de tornada a l'Orient Mitjà amb els seus carrers laberíntics de la ciutat i l'èmfasi en el sigil i el parkour.

Enrere han quedat els nivells de dany d'armes i armadures i els espais oberts. Mirage anima els jugadors a mantenir un perfil baix, navegar pels terrats i confiar en les eines i l'ajuda dels ciutadans per crear oportunitats d'infiltració. El joc aconsegueix un equilibri entre la recerca d'ubicacions, la planificació, la investigació i la participació en un joc d'espases cridaner.

Mirage segueix la història del protagonista Basim, un lladre de carrer convertit en assassí, mentre emprèn diverses missions, tant principals com laterals, per recollir informació i assassinar objectius. El joc se centra en les fases de planificació i investigació d'aquestes missions, injectant una sensació de treball detectiu en el joc.

El disseny objectiu de Mirage permet als jugadors confiar en pistes de context en lloc de marcadors específics, animant-los a prestar més atenció al seu entorn i submergir-se en l'entorn del joc. L'absència d'un minimapa millora encara més aquest efecte.

Les ubicacions de la ciutat a Mirage presenten als jugadors el repte de trobar enfocaments de forma lliure per a la planificació estratègica i la furtiva. Amb carrers densos i agrupats, fins i tot les zones restringides més petites se senten fortaleses impenetrables. Els jugadors han d'observar les rutes de guàrdia, utilitzar les distraccions i eliminar estratègicament els enemics per avançar a través de les missions.

El carterista es converteix en una habilitat essencial a Mirage, recompensant els jugadors amb diners i fitxes que es poden utilitzar per comprar favors, subornar guàrdies i desbloquejar noves opcions i vies. A més, eines com les bombes de fum i els ganivets, així com la nova habilitat Assassin Focus, que permet a Basim teletransportar-se i assassinar diversos objectius simultàniament, ajuden a superar desafiaments enemics.

Assassin's Creed Mirage torna amb èxit la sèrie a les seves arrels, oferint una experiència de sigil atractiu i immersiu que es remunta a la diversió i l'atmosfera dels jocs originals.

