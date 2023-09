Assassin's Creed Mirage: A Return to Detective Gameplay

Assassin's Creed Mirage ofereix un retorn a les arrels de la sèrie, centrant-se en el sigil i la investigació social. El joc serveix com a restabliment i una possible correcció de rumb per a la franquícia. L'experiència de joc inicial mostra els elements familiars que van fer popular Assassin's Creed, alhora que destaca per què la sèrie va evolucionar al llarg del temps.

La vista prèvia del joc consta de tres capítols no consecutius. Al primer capítol, els jugadors exploren els carrers de Bagdad com Basim Ibn Ishaq, un talentós lladre de carrer que més tard es convertirà en mentor a Valhalla. El joc consisteix a fer encàrrecs, robar de carter i recórrer els terrats d'una ciutat molt detallada.

La demostració desanima les missions secundàries, però permet als jugadors interactuar amb els veïns i companys lladres de Basim, juntament amb els gats de la ciutat. La sensació íntima d'aquests capítols inicials captura l'essència de la millor entrada de la sèrie, Origins. El mapa del joc inclou Bagdad, així com províncies perifèriques i zones no poblades, donant als jugadors l'oportunitat d'explorar un món ampli.

El segon capítol presenta la iniciació de Basim als Ocults, la seva primera forja d'espases i el sistema de combat de Mirage. El combat, encara que visualment atractiu, segueix un patró familiar d'atac, esquivar, parar i contraatacar. Tot i que la coreografia és única, la mecànica se sent similar a les entrades anteriors de la sèrie.

El capítol final i més llarg submergeix els jugadors en una missió de diversos passos. Com a Basim, l'objectiu és assassinar un poderós comerciant que arriba a Bagdad en circumstàncies sospitoses. Aquesta missió requereix recollir informació a nivell local, que recorda els jocs anteriors d'Assassin's Creed.

Mirage posa èmfasi en el paper de Basim com a detectiu i com a figura de Robin Hood, utilitzant la seva connexió amb la gent de Bagdad per assolir els seus objectius. No obstant això, la mecànica de joc pot ser delicada, amb problemes en les parets d'escalada i salts no desitjats. La mecànica de travessa de vegades interfereix amb les seqüències sigilses, revelant la ubicació del jugador sense voler.

Malgrat aquests defectes, Assassin's Creed Mirage ofereix un retorn nostàlgic a la jugabilitat detectivesca de la sèrie, proporcionant un canvi de ritme refrescant respecte a les darreres entregues centrades en mons massius i sistemes de progressió.

