Assassin's Creed Mirage: un retorn a les arrels de la sèrie Assassin's Creed

Assassin's Creed Mirage marca una fita important per a Ubisoft Bordeaux, ja que és la primera vegada que l'estudi lidera el desenvolupament d'un llançament complet del joc. Conegut pel seu treball a Valhalla's Wrath of the Druids DLC, Bordeaux va ser escollit per desenvolupar el Mirage més prim i centrat, que originalment havia de ser DLC per a Valhalla abans de convertir-se en una aventura autònoma. Ambientat a la ciutat històrica de Bagdad, Mirage pretén tornar a les arrels de la sèrie Assassin's Creed i retre homenatge al joc original.

Un dels aspectes clau de Mirage és el seu èmfasi en el sigil i l'exploració, recuperant el joc clàssic d'Assassin's Creed. La barreja social ha tornat, permetent als jugadors integrar-se perfectament amb la multitud i navegar pels carrers concorreguts de la ciutat rodona de Bagdad. El parkour també és una característica destacada, ja que els jugadors poden recórrer la ciutat fent servir els terrats i realitzar moviments acrobàtics per evitar el combat. A més, els viatges ràpids a punts de vista sincronitzats estan disponibles per a aquells que prefereixen un mitjà de transport més ràpid.

La ciutat rodona és un entorn impressionant, amb canals, vegetació i districtes diferents amb una arquitectura que recorda la del primer joc d'Assassin's Creed. Cada districte ofereix una experiència única, com ara Karkh, una ciutat del mercat animada, i Abbasiyah, seu de La Casa de la Saviesa, on els estudiosos estudien matemàtiques i filosofia. L'atenció al detall en el disseny de la ciutat s'afegeix a l'experiència immersiva de Mirage.

A més de la ciutat, Mirage també introdueix àrees conegudes com The Wilderness, proporcionant un entorn més obert i expansiu similar als jocs moderns d'Assassin's Creed. Aquestes àrees ofereixen un canvi de ritme refrescant i no cal explorar-les per a l'experiència principal basada en la narrativa de Mirage. Tant si els jugadors prefereixen els entorns urbans confinats com el desert obert, Mirage ofereix el millor dels dos mons.

Tot i que Mirage se centra principalment en les experiències de Basim Ibn Ishaq a Bagdad, també hi ha moments ambientats a la història moderna. Tanmateix, aquests moments són limitats, amb l'èmfasi principal en el viatge de Basim. Un altre lloc destacat del joc és la fortalesa d'Alamut, que serveix com a camp d'entrenament per als Hidden Ones i inclou records a la tradició anterior d'Assassin's Creed.

Mirage introdueix noves mecàniques de joc, com ara un sistema de notorietat, on els NPC reaccionaran a les accions del jugador. Les tasques fallides com el carterista poden provocar que els NPC alertin els guàrdies i augmenten el nivell de notorietat del jugador. Per evitar la detecció, els jugadors poden utilitzar estratègies com subornar músics per crear distraccions o participar en combats com a últim recurs.

Assassin's Creed Mirage ofereix alguna cosa tant per als fans de llarga data com per als nouvinguts a la franquícia. Els aficionats apreciaran els ous de Pasqua i les referències a la tradició més àmplia d'Assassin's Creed, mentre que els nouvinguts poden saltar a la sèrie amb Mirage com a primera experiència. Amb el seu enfocament en el sigil, el parkour i el retorn a les arrels de la sèrie, Mirage està preparat per oferir una emocionant i immersiva aventura d'Assassin's Creed.

Fonts:

– [Títol de l'article de la font] – Nom de la font

– [Títol de l'article de la font] – Nom de la font