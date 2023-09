Assassin's Creed Mirage: un retorn a les arrels de la sèrie

El llançament de les primeres previsualitzacions d'Assassin's Creed Mirage suggereix que el joc marcarà un retorn tan esperat a les arrels de la sèrie de ficció històrica. Amb el pas dels anys, la franquícia d'Assassin's Creed s'ha expandit més enllà de la seva premissa original, s'ha omplert de trames complexes, mapes confusos, un joc llarg i nombroses missions secundaries. Tanmateix, sembla que Mirage canvia això oferint una experiència simplificada i centrada en el sigil.

Mirage actua com a preqüela del seu predecessor, Valhalla, i se centra al voltant del lladre i reencarnat mitològic sobrehumà del segle IX, Basim Ibn Ishaq, mentre navega per la bulliciosa ciutat de Bagdad. Ubisoft va prometre que Mirage seria més "íntim", amb un temps de joc més curt d'unes 9 hores i una història més lineal en comparació amb Valhalla.

Les primeres reaccions dels jugadors han estat molt positives. Les previsualitzacions destaquen el retorn de la clàssica jugabilitat furtiva d'Assassin's Creed, amb un mapa més centrat que no aclapara els jugadors amb multitud d'icones. IGN descriu el joc com el retorn de la sèrie a les seves arrels de la millor manera possible, mentre que GameRant esmenta que Mirage premia tant el sigil pur com el mètode "és sigil si ningú viu per explicar-ho".

Tanmateix, alguns crítics assenyalen que el sistema de combat de Mirage sembla senzill i manca d'innovació. El combat consisteix en la mateixa rutina familiar d'atac, esquivar, parar i contraatac que es veu en molts jocs en tercera persona. L'arbre d'habilitats també sembla poc inspirador, centrant-se en millores al company àguila del protagonista i en la gestió d'inventaris en lloc d'introduir noves habilitats emocionants.

Malgrat aquests petits inconvenients, les impressions generals suggereixen que Mirage captura l'essència del que va fer popular la sèrie Assassin's Creed en primer lloc. La seva nova configuració i l'èmfasi en la mecànica de furt social ofereixen una experiència nostàlgica per als fans que han estat buscant un retorn a les arrels de la franquícia.

Assassin's Creed Mirage s'estrenarà el 5 d'octubre per a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Windows.

