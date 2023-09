Cooperació entre Japó i ASEAN en transformació digital

En l'era digital actual, el món està experimentant un augment del tecnonacionalisme, el proteccionisme i la fragmentació de les tecnologies. A la llum d'aquests reptes, la cooperació entre el Japó i l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN) en l'àmbit de la transformació digital podria ser fonamental per establir normes multilaterals sobre governança digital.

Maria Monica Wihardja, investigadora visitant de l'Institut ISEAS-Yusof Ishak de Singapur, creu que aquesta col·laboració té el potencial de servir com a clau per abordar amb eficàcia els problemes esmentats anteriorment. Wihardja, que va ser el destinatari de la beca Nikkei Asia 2023 per a investigadors i economistes prometedors de l'ASEAN, la Xina i l'Índia, subratlla la importància d'establir regles multilaterals per garantir un enfocament coherent i inclusiu de la governança digital.

La transformació digital engloba els profunds canvis provocats per l'adopció i la integració de les tecnologies digitals en diversos aspectes de la societat i l'economia. Inclou avenços en àrees com ara l'anàlisi de dades, la intel·ligència artificial, la computació en núvol i l'Internet de les coses. Aquests avenços tecnològics tenen el potencial d'impulsar el creixement econòmic, millorar la productivitat i millorar la qualitat de vida.

Tanmateix, l'auge del tecnonacionalisme i el proteccionisme planteja reptes importants per a l'economia digital global. Els països prioritzen cada cop més els seus interessos nacionals i implementen polítiques que dificulten el flux global de dades i tecnologies. Aquesta fragmentació de les tecnologies no només amenaça la innovació, sinó que també soscava els esforços per abordar problemes globals urgents, com ara el canvi climàtic i la salut pública.

Fomentant la cooperació entre el Japó i l'ASEAN, una regió coneguda pel seu paisatge digital dinàmic i la creixent economia digital, es poden desenvolupar regles multilaterals sobre governança digital. Aquesta col·laboració no només promouria un enfocament obert i inclusiu de la transformació digital, sinó que també ajudaria a superar la bretxa entre els diferents marcs reguladors nacionals.

En conclusió, l'associació entre Japó i ASEAN en l'àmbit de la transformació digital té el potencial d'establir regles multilaterals sobre governança digital. Aquesta col·laboració és crucial per superar els reptes que planteja l'augment del tecnonacionalisme, el proteccionisme i la fragmentació de les tecnologies. En treballar junts, el Japó i l'ASEAN poden garantir un enfocament coherent i inclusiu de la governança digital, impulsant el creixement econòmic i abordant problemes globals.

Definicions:

– Tecnonacionalisme: La priorització dels interessos nacionals en el desenvolupament i control de tecnologies emergents.

– Proteccionisme: imposició de barreres comercials i polítiques per protegir les indústries nacionals de la competència estrangera.

Fonts:

– Maria Monica Wihardja, investigadora visitant de l'Institut ISEAS-Yusof Ishak de Singapur. [font: Institut ISEAS-Yusof Ishak]

- La beca Nikkei Asia per a investigadors i economistes prometedors de l'ASEAN, la Xina i l'Índia. [font: Nikkei Àsia]