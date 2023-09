Chipmaker Arm busca un preu de cotització més alt abans de la sortida a borsa, mentre que Instacart planeja una augment de capital de 660 milions de dòlars

By

Chipmaker Arm busca augmentar el seu rang de preus de cotització mentre es prepara per a la seva molt esperada oferta pública inicial (IPO). L'empresa, que dissenya xips de semiconductors, té com a objectiu atraure inversors potencials augmentant la seva valoració. S'espera que la sortida a borsa d'Arm sigui una de les més grans de la història, amb una companyia valorada en més de 40 milions de dòlars.

Mentrestant, el servei de lliurament de queviures Instacart té previst recaptar 660 milions de dòlars en capital. L'empresa ha experimentat un creixement important durant la pandèmia, ja que els consumidors es van dirigir a comprar queviures en línia. Aquesta infusió de capital ajudarà a Instacart a ampliar les seves operacions i a satisfer la creixent demanda dels seus serveis.

En altres notícies, tots els ulls estan posats en Apple mentre es prepara per presentar els seus últims models d'iPhone 15 en un esdeveniment de llançament molt esperat. Els fans d'Apple i els entusiastes de la tecnologia esperen impacients l'anunci de noves funcions i millores. L'èxit de l'iPhone 15 és crucial per a Apple, ja que l'empresa pretén mantenir el seu domini en el mercat de telèfons intel·ligents altament competitiu.

Finalment, la JM Smucker Company ha anunciat els seus plans per adquirir Hostess Brands per 5.6 milions de dòlars. Aquest moviment estratègic reforçarà la presència de Smucker a la indústria d'aperitius i rebosteria. Hostess Brands, coneguda pels seus icònics Twinkies i altres dolços, s'integrarà a la cartera de marques d'alimentació conegudes de Smucker.

En general, aquests desenvolupaments reflecteixen la contínua evolució i expansió de diverses indústries. Els esforços de captació de capital de Chipmaker Arm i Instacart demostren el seu compromís amb el creixement i la innovació, mentre que l'esdeveniment de llançament de l'iPhone 15 d'Apple mostra la recerca contínua de la companyia per a la innovació. L'adquisició de Hostess Brands per part de JM Smucker suposa un pas estratègic per ampliar la seva oferta de productes i reforçar la seva posició al mercat.

Definicions:

– OPI: L'oferta pública inicial és el procés pel qual una empresa privada ofereix al públic accions de les seves accions per primera vegada.

– Xips semiconductors: Circuits integrats que serveixen com a cervell dels dispositius electrònics, realitzant càlculs i processant dades.

– Captació de capital: procés d'obtenció de fons addicionals o capital d'inversió per a les operacions o expansió d'una empresa.

Fonts:

- No s'esmenten fonts específiques.