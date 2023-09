L'actualització de watchOS 10 d'Apple presenta funcions interessants per a Apple Watch Series 9

By

Apple ha anunciat que watchOS 10, l'última actualització del seu smartwatch, estarà disponible per a la seva descàrrega el 18 de setembre. Aquesta actualització aporta canvis significatius a la interfície del rellotge i introdueix noves funcions que milloren l'experiència de l'usuari.

Una de les addicions clau a watchOS 10 és la introducció de ginys, que Apple anomena mirades. Els usuaris ara poden lliscar i personalitzar aquests ginys, facilitant l'accés a la informació ràpidament. El rellotge també obté un giny Smart Stack, impulsat per l'aprenentatge automàtic, que prediu i mostra els ginys més rellevants per als usuaris durant tot el dia.

A més, watchOS 10 aporta millores a la funcionalitat de Siri a l'Apple Watch Series 9. Ara les ordres de Siri es processaran al dispositiu, garantint una millor privadesa i permetent als usuaris fer preguntes relacionades amb les dades personals de salut i fitness des de l'aplicació Health.

L'actualització també inclou un nou xip de banda ultra ampla (UWB) de segona generació, que pot detectar quan hi ha un HomePod a prop. Quan l'usuari es troba a quatre metres d'un HomePod amb UWB, el rellotge llança automàticament la funció Now Playing, que permet als usuaris controlar l'HomePod o rebre suggeriments de la Smart Stack.

Apple també ha millorat les funcions d'accessibilitat a watchOS 10. Ara els usuaris poden tocar els dits dos cops amb la mateixa mà que el rellotge per realitzar diverses accions, com ara respondre trucades o accedir al giny Smart Stack.

Pel que fa a la interfície d'usuari, la graella de l'aplicació s'ha redissenyat. En lloc de la graella de bresca anterior, les aplicacions ara es mostren com a petites icones circulars que es desplacen verticalment, cosa que facilita la localització i l'accés a les aplicacions desitjades. A més, s'ha canviat la funcionalitat del botó lateral; una sola premsa ara porta els usuaris al centre de control, mentre que una doble pressió fa que aparegui l'Apple Wallet per als pagaments NFC.

WatchOS 10 ofereix una experiència d'usuari més intuïtiva i interactiva, fent que l'Apple Watch se senti com un iPhone en miniatura. Amb els seus ginys personalitzables, les capacitats millorades de Siri i les funcions d'accessibilitat millorades, Apple s'assegura que el seu rellotge intel·ligent segueixi sent una eina valuosa per als usuaris en la seva vida diària.

Fonts:

- The Verge: [WatchOS 10 a l'Apple Watch Series 9] (insereix URL)

– The Verge – Victoria Song: [vista prèvia de watchOS 10] (insereix URL)